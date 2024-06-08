Поклонники жанра стратегий получили еще одну причину ожидать 2025 год, ведь именно тогда планируется релиз новой игры в культовой серии.

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Хотя трейлер проекта удивительно загадочный и не открывает зрителю никаких подробностей о будущем проекте, это сделал легендарный Сид Мейер – игровой дизайнер и основатель студии Firaxis.

Разработчик появился на сцене Summer Game Fest 2024 в конце премьеры ролика, поблагодарил поклонников за их десятилетнюю поддержку и сообщил, что релиз Civilization VII состоится для всех платформ одновременно.

Трейлер игры – смотреть видео

Интересно! В выпуске всех предыдущих частей Civilization разработчики отдавали приоритет ПК, а версии для консолей выходили несколько позже.

Список целевых платформ новой игрушки чрезвычайно обширен: PS4, PS5, ПК, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

Поэтому, любой фанат жанра или персонально "цивки" будет доволен.