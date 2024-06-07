Hades уже заслуживает статус культовой игры не только из-за разнообразного и крутого игрового процесса, который получил широкое признание критиков и геймеров, но и из-за своего живописного сеттинга, заставляющего геймеров с головой окунуться в древнегреческую мифологию.

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Мир игры от Supergiant Games полнится разнообразными персонажами: от Богов Олимпа как Зевс или Артемида до таких известных героев как Тесей или Ахиллес.

Художница и пользовательница соцсети X под ником El_mad_art в коллаборации с Unity-разработчиком Александром Пономаренко, создали удивительную иллюстрацию, призванную представить как мог бы выглядеть главный герой поэмы Ивана Котляревского Энеида, если бы его поместили в мир популярной игры.

Интересно! Эней Котляревского – это бурлескно-травестийная версия известного героя античной мифологии, который был сыном Анхиса и Афродиты и самым знаменитым правителем Трои после Гектора, который пал от руки Ахиллеса.

Ахиллесу стоило бы накивать пятками, если бы в Hades был Эней / Фото из соцсети X / El_mad_art

Авторам удалось блестяще стилизовать известного персонажа под других NPC Hades, но при этом добавить ему украинского колорита.

Люлька, казацкая прическа, сабля и трезубец на кольце выглядят настолько органично в дизайне персонажа, будто он создан не энтузиастами, а является секретным персонажем игры, которого разработчики почему-то забыли добавить.

Создатели фотографии отметили аккаунт Supergiant Games в постах в соцсети X, но те еще никак не отреагировали на это потрясающее творение. Хотя мы думаем, что они будут в восторге, как и все украинские геймеры.