У той час як більшість шанувальників Minecraft зазвичай додають щось у гру: чи то кораблі з "Зоряного шляху", чи навіть карткову гру, один блогер проявив кардинально інакший підхід.

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Ютубер під ніком Mysticat зацікавився чудернацьким питанням: скільки файлів можна видалити з Minecraft, при цьому не порушивши функціональність гри.

Блогер навіть зняв ціле відео на цю тему. В ньому геймер поступово видаляв з теки гри файли та дивився на реакцію програми. Це виявилося ще тим завданням, враховуючи, що лишень файлів вихідного коду ("класу") у директорії гри налічується 6814 штук.

Однак як виявилося, Minecraft все ще може спокійно запускатися без більшої частини з них, а також без усього тексту, звуків та навіть без жодної текстури.

Експеримент блогера: відео

Зрозуміло, що адекватно пограти у таку версію проєкту не вийде, але спостерігати за процесом такого дослідження напрочуд цікаво.