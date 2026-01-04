Користувачі Steam обрали власну гру року 2025 і це не Clair Obscur Expedition 33

Користувачі платформи Steam проголосували на Steam Awards 2025, обравши найкращою грою року, що минув, не Clair Obscur Expedition 33.

Традиційно для цієї пори року завершилося голосування церемонії Steam Awards, де користувачі популярного цифрового магазину відеоігор власноруч обирають найкращі відеоігри року, інформує 24 Канал з посиланням на Steam.

Clair Obscur Expedition 33 не гра року для геймерів зі Steam?

Після двох тижнів голосування, 3 січня нарешті стали відомі переможці голосування за кращі ігри 2025 року від користувачів платформи Valve.

Найголовніший титул GOTY отримала не Clair Obscur: Expedition 33, яка стала рекордсменкою TGA 2025, а інді-забавка Hollow Knight: Silksong.

Воно й не дивно, враховуючи, що під час релізу сиквел від Team Cherry на декілька годин "поклав" не лише Steam, а й інші цифрові магазини, як інформує The Guardian.

Трейлер гри: дивіться відео

Попри це, творіння Sandfall Interactive не залишило віртуальну церемонію з порожніми руками, оскільки гру було обрано переможницею в номінації "Найкращий саундтрек".

Усі переможці Steam Awards 2025: