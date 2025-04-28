Clair Obscur: Expedition 33 розійшлася мільйонним тиражем за три дні після релізу

Французька студія Sandfall Interactive, заснована вихідцями з Ubisoft, продовжує ділитися даними про успіхи своєї фентезійної покрокової рольової гри Clair Obscur: Expedition 33. Тираж проєкту перевищив 1 мільйон копій — для цього знадобилося всього три дні після виходу.

Представники Sandfall Interactive уточнили, що в зазначену цифру входять не лише продані копії, а й диски, відправлені до магазинів. При цьому обсяг аудиторії сервісу Game Pass не враховувався, пояснює 24 Канал.

Дивіться також Clair Obscur Expedition 33 підкорила геймерів – гра має найвищий в історії рейтинг на Metacritic

Нагадаємо, що вже в перший день після релізу продажі Clair Obscur: Expedition 33 перевищили 500 тисяч копій. Тоді розробники зізналися, що не очікували настільки швидкого досягнення важливої позначки, і подякували всім за проявлений інтерес до їхньої роботи.

Дебютна гра Sandfall Interactive розповідає про загадкову Художницю, яка пише число на моноліті, після чого всі люди, чий вік збігається з цим числом, зникають розвіюючись. Наступним числом стало 33, і експедиція "33" вирушає, аби покласти край цій жахливій традиції.

Clair Obscur: Expedition 33 вийшла у продаж 24 квітня на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X і S, а також доступна в сервісі Game Pass.