Як штучний інтелект подолав технічні бар'єри минулого?

Поява нативної версії Command & Conquer: Generals Zero Hour для iPhone та iPad стала можливою завдяки поєднанню відкритості розробників оригінальної гри та неймовірної потужності нових мовних моделей. Головну роль у цьому процесі відіграв штучний інтелект Claude Fable 5 від компанії Anthropic, який допоміг адаптувати старий код під сучасні архітектури, про що пише видання Wccftech.

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Першим важливим кроком до успіху стало рішення компанії Electronic Arts (EA) випустити початковий код Generals Zero Hour під ліцензією GPL v3. Це суттєво спростило роботу розробнику Аммаару Реші, оскільки наявність початкового коду дозволила уникнути використання складних емуляторів. Замість цього рушій гри 2003 року перекомпілювали для платформи ARM64, що забезпечило пряму та швидку роботу на мобільних процесорах Apple.

Процес став значно легшим завдяки тому, що EA випустила вихідний код Generals Zero Hour під ліцензією GPL v3,

– прокоментував розробник Аммаар Реші.

Цікаво, що не кожен штучний інтелект впорався із цим завданням. Згідно з даними, опублікованими в мережі X, попередня модель Opus 4.8 від тієї ж Anthropic не змогла завершити портування коду навіть у спеціальному режимі ultra code. Лише Claude Fable 5 продемонстрував достатню гнучкість і розуміння структури гри, щоб успішно подолати всі технічні перепони.

Можливості мобільної версії та сенсорне керування

Нативна версія для iPad та iPhone не є спрощеною копією – це повноцінна гра, яка включає кампанію, режим "Сутичка" та випробування генералів. Розробники навіть зберегли оригінальний звуковий супровід, що є критично важливим для фанатів серії.

Особливу увагу приділили системі керування, яку повністю адаптували під сенсорні екрани. Користувачі можуть виділяти юнітів рамкою, панорамувати камеру за допомогою двох пальців та використовувати звичний жест pinch-to-zoom для масштабування поля бою. Це робить ігровий процес інтуїтивно зрозумілим навіть без використання миші та клавіатури.

Command & Conquer: Generals Zero Hour на iPhone та iPad: дивіться відео

Але не все так добре

Попри успішний запуск, проєкт має певні технічні обмеження. Додаток активно використовує ресурси пристрою, і під час тривалих ігрових сесій система може примусово закрити програму через нестачу оперативної пам'яті. У таких випадках гра просто вилітає на головний екран без жодних повідомлень про помилку. Саме тому власники пристроїв з більшим обсягом пам'яті отримають стабільніший досвід.

Для стабільної гри краще використовувати пристрої з великим обсягом оперативної пам'яті, оскільки додаток може споживати понад 3 гігабайти,

– заявив Аммаар Реші.

Для того, щоб офіційно випробувати Generals Zero Hour на Apple Silicon, гравцям необхідно мати ліцензійну копію гри в магазині Steam. Спеціальний скрипт завантажує необхідні дані безпосередньо з акаунта користувача, забезпечуючи легальність процесу.

Водночас шанувальникам серії Red Alert 2 пощастило менше: за словами Реші, EA втратила код цієї частини, що робить її портування надзвичайно складним і практично неможливим у такому ж форматі.

Детальні інструкції щодо встановлення проєкту вже доступні на платформі GitHub.