Как искусственный интеллект преодолел технические барьеры прошлого?

Появление нативной версии Command & Conquer: Generals Zero Hour для iPhone и iPad стало возможным благодаря сочетанию открытости разработчиков оригинальной игры и невероятной мощности новых языковых моделей. Главную роль в этом процессе сыграл искусственный интеллект Claude Fable 5 от компании Anthropic, который помог адаптировать старый код под современные архитектуры, о чем пишет издание Wccftech.

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Первым важным шагом к успеху стало решение компании Electronic Arts (EA) выпустить исходный код Generals Zero Hour под лицензией GPL v3. Это существенно упростило работу разработчика Аммаара Реши, поскольку наличие исходного кода позволило избежать использования сложных эмуляторов. Вместо этого движок игры 2003 года перекомпилировали для платформы ARM64, что обеспечило прямую и быструю работу на мобильных процессорах Apple.

Процесс стал значительно проще благодаря тому, что EA выпустила исходный код Generals Zero Hour под лицензией GPL v3,

– прокомментировал разработчик Аммаар Реши.

Интересно, что не каждый искусственный интеллект справился с этой задачей. Согласно данным, опубликованным в сети X, предыдущая модель Opus 4.8 от той же Anthropic не смогла завершить портирование кода даже в специальном режиме ultra code. Только Claude Fable 5 продемонстрировал достаточную гибкость и понимание структуры игры, чтобы успешно преодолеть все технические препятствия.

Возможности мобильной версии и сенсорное управление

Нативная версия для iPad и iPhone не является упрощенной копией – это полноценная игра, включающая кампанию, режим "Схватка" и испытания генералов. Разработчики даже сохранили оригинальное звуковое сопровождение, что крайне важно для фанатов серии.

Особое внимание уделили системе управления, которую полностью адаптировали под сенсорные экраны. Пользователи могут выделять юнитов рамкой, панорамировать камеру с помощью двух пальцев и использовать привычный жест pinch-to-zoom для масштабирования поля боя. Это делает игровой процесс интуитивно понятным даже без использования мыши и клавиатуры.

Command & Conquer: Generals Zero Hour на iPhone и iPad: смотрите видео

Но не все так хорошо

Несмотря на успешный запуск, у проекта есть определенные технические ограничения. Приложение активно использует ресурсы устройства, и во время длительных игровых сессий система может принудительно закрыть программу из-за нехватки оперативной памяти. В таких случаях игра просто вылетает на главный экран без каких-либо сообщений об ошибке. Именно поэтому владельцы устройств с большим объемом памяти получат более стабильный игровой опыт.

Для стабильной игры лучше использовать устройства с большим объемом оперативной памяти, поскольку приложение может потреблять более 3 гигабайт,

– заявил Аммаар Реши.

Чтобы официально опробовать Generals Zero Hour на Apple Silicon, игрокам необходимо иметь лицензионную копию игры в магазине Steam. Специальный скрипт загружает необходимые данные непосредственно из аккаунта пользователя, обеспечивая легальность процесса.

В то же время поклонникам серии Red Alert 2 повезло меньше: по словам Реши, EA утратила код этой части, что делает ее портирование чрезвычайно сложным и практически невозможным в том же формате.

Подробные инструкции по установке проекта уже доступны на платформе GitHub.