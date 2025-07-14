Ігрова легенда повертається: Commodore 64 отримав сучасну начинку та підтримку класичних ігор

Компанія Commodore повертається на ринок із новим продуктом – Commodore 64 Ultimate. Це перший офіційний апаратний реліз за понад 30 років, який поєднує ностальгію за класикою 80-х із сучасними технологіями. Передзамовлення вже відкрито, а ціни стартують від доступного рівня.

Компанія Commodore, яка колись була символом домашніх комп'ютерів 80-х і 90-х років, представила Commodore 64 Ultimate – перший новий пристрій під цим брендом за останні три десятиліття, розповідає 24 Канал з посиланням на Tom`s Hardware.

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Цей комп'ютер не є просто емулятором, а справжнім апаратним рішенням, побудованим на базі FPGA-чіпа AMD Artix 7. Завдяки цьому забезпечується висока сумісність із тисячами оригінальних ігор, картриджів і периферійних пристроїв тих часів – за заявами виробника, рівень сумісності сягає щонайменше 99%.

На чолі компанії тепер стоїть Крістіан Сімпсон, відомий як Peri Fractic, ентузіаст ретро-техніки, який нещодавно став виконуючим обов'язки генерального директора Commodore Corporation. Разом із командою знакових імен, пов'язаних із брендом, він прагне відродити спадщину Commodore, хоча фінансування угоди на кілька мільйонів доларів ще не завершено.

Commodore 64 Ultimate доступний у трьох версіях, які відрізняються переважно дизайном і додатковими аксесуарами. Ціни на передзамовлення починаються від 299 доларів США, а перші поставки заплановані на жовтень цього року.

Commodore 64 Ultimate – дивіться відео:

Технічні характеристики Commodore 64

Новий Commodore 64 Ultimate вражає поєднанням ретро-стилю та сучасних технологій. Основою пристрою є материнська плата, відтворена на FPGA-чіпі AMD Xilinx Artix-7, що забезпечує точну роботу старих програм і периферії. Комп'ютер оснащений 128 МБ оперативної пам'яті DDR2 та 16 МБ флеш-пам'яті NOR. Для зберігання даних можна використовувати USB-накопичувачі з підтримкою різних форматів файлів, таких як.D64,.T64,.PRG та інших, а також образів ISO-9660.

Відео виводиться у роздільній здатності 1080p через HDMI з частотою 50 Гц (PAL) або 60 Гц (NTSC) і мінімальною затримкою. Є також аналоговий вихід для підключення до старих телевізорів через роз'єм DIN-8. Звук забезпечується двома гніздами SID (6581/8580) із автоматичним визначенням напруги та фільтрів, а також емуляцією SID через FPGA. Серед портів – USB-A, USB-C, слот для MicroSD, Ethernet, Wi-Fi, а також класичні роз'єми для джойстиків, картриджів і дисководів.

Клавіатура механічна, з 66 клавішами на основі перемикачів Gateron Pro 3.0, що забезпечує комфортний набір тексту та повну підтримку NKRO (розпізнавання одночасного натискання кількох клавіш). У деяких моделях є RGB-підсвітка клавіатури та корпусу з налаштуваннями яскравості та реакції на звук.

До комплекту входить блок живлення, HDMI-кабель, посібник користувача, USB-накопичувач у вигляді касети на 64 ГБ із понад 50 іграми, музикою, демо-версіями та набором наклейок. Користувачі можуть передавати ігри через Wi-Fi або використовувати старі картриджі, касети чи дисководи, що робить пристрій універсальним для ностальгічних геймерів.

FPGA (Field-Programmable Gate Array) – це програмована логічна матриця, яка дозволяє точно відтворювати роботу старих мікропроцесорів і систем, забезпечуючи автентичний досвід використання ретро-комп'ютерів, на відміну від програмних емуляторів, які лише імітують їхню поведінку.

Які моделі та ціни Commodore 64 доступні?

Commodore 64 Ultimate доступний у трьох варіантах, які задовольнять як бюджетних покупців, так і колекціонерів:

BASIC Beige за 299 доларів – базова модель у класичному бежевому корпусі без підсвітки, але з тими ж технічними характеристиками та автографами творців Commodore, вигравіруваними на материнській платі.

Starlight Edition за 349 доларів – модель із прозорим корпусом і першою у світі прозорою механічною клавіатурою на друкованій платі. Додано LED-підсвітку, яка реагує на звуки комп'ютера.

Founders Edition за 499 доларів – преміальна версія у прозорому бурштиновому корпусі з золотим логотипом, сертифікатом акціонера, золотим жетоном у вигляді намиста, голографічною наклейкою з серійним номером і футболкою з написом "I Rebooted C=". Також є підсвітка.

Проєкт фінансується через власну краудфандингову платформу компанії, що дозволяє уникнути додаткових витрат, порівняно з популярними сервісами. Покупцям гарантують повернення коштів у разі скасування замовлення до відправки, а після отримання – річну гарантію на дефекти матеріалів і збірки.

Чому Commodore 64 такий культовий комп'ютер?

Commodore 64 Ultimate – це не просто комп'ютер, а місток між минулим і сьогоденням. Для багатьох людей, які виросли у 80-х і 90-х, оригінальний Commodore 64 був першим комп'ютером, на якому вони грали в ігри чи вчилися програмувати. Новий пристрій дозволяє пережити ці моменти, але без проблем із застарілим обладнанням, таким як ненадійні касети чи дисководи.

Порівняно з іншими ретро-рішеннями, як-от TheC64 Maxi від RetroGames Ltd, який працює на основі емуляції через ARM-чіп і не підтримує оригінальні периферійні пристрої без адаптерів, Commodore 64 Ultimate пропонує більш автентичний досвід за конкурентною ціною. Наприклад, TheC64 Maxi на момент випуску коштував 120 доларів, але зараз його ціна часто перевищує 250 доларів.

Хоча є певні ризики, пов'язані з незавершеним фінансуванням угоди щодо Commodore Corporation, сам випуск продукту виглядає обнадійливим. Деякі експерти радять зачекати до жовтня-листопада, коли з'являться перші огляди, і заплатити на 50 доларів більше за вже готові пристрої зі складу, щоб уникнути можливих затримок чи проблем із краудфандингом.

До речі, нещодавно ентузіаст MetraByte встановив Windows 95 на PlayStation 2 через емулятор, але не зміг запустити Doom через низьку продуктивність. На PlayStation 2 вдалося запустити лише програму Paint, тоді як Doom залишився недоступним через технічні обмеження.