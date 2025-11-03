Наразі гру ще можна придбати на сторонніх майданчиках у вигляді коду активації, однак на офіційній сторінці в Steam вона вже не доступна, повідомляє 24 Канал.

Чому гру прибрали з магазинів і чи варто чекати на ремастер?

Культовий психологічний горор Condemned: Criminal Origins, випущений 20 років тому, більше не доступний для покупки на платформах Steam та Xbox. Також гра відсутня в каталозі GOG. Офіційної заяви від видавця Sega щодо причин такого рішення поки не надходило, повідомляє PCGamer.

Ця подія викликала хвилю обговорень серед шанувальників. Основна версія полягає в тому, що видалення гри може бути пов'язане з підготовкою до випуску оновленої версії – ремастера. На користь цієї теорії свідчить кілька збігів.

По-перше, гру прибрали з продажу напередодні Геловіну, що тематично пасує до атмосфери проєкту.

По-друге, це сталося рівно через тиждень після інтерв'ю з Джейсом Голлом, співзасновником студії Monolith, яка розробила оригінальну гру.

Інтерв'ю проводила студія Nightdive, відома своїми якісними ремастерами класичних ігор. Хоча це лише припущення, такий збіг обставин дає фанатам надію. Інша, менш оптимістична версія пов'язує зникнення гри з процесом продажу компанії Warner Bros. Discovery, яка раніше володіла Monolith.

Фанати сподіваються, що потенційний ремастер може відкрити шлях до появи на ПК сиквела Condemned 2: Bloodshot, який свого часу вийшов лише на PlayStation 3 та Xbox 360.

Про що гра Condemned?

Condemned: Criminal Origins розповідає історію агента ФБР, який розслідує серійні вбивства, і відома своєю похмурою атмосферою та жорстокою бойовою системою з акцентом на ближній бій. Гра має оцінку 81 на Metacritic і вважається культовою.

Події гри розгортаються у вигаданому американському місті Метро-Сіті, де стрімко зростає рівень насильства, а безхатьки та наркозалежні проявляють неконтрольовану агресію. Головний герой – Ітан Томас, агент Відділу серійних злочинів ФБР.

Під час розслідування справи нового серійного вбивці, відомого як "Сірник", Ітана підставляють. Його звинувачують у вбивстві двох поліцейських, і він змушений переховуватися в найнебезпечніших і занепалих районах міста, щоб знайти справжнього злочинця та очистити своє ім'я.

Ігровий процес Condemned поєднує два основні елементи: розслідування та виживання. Перша частина полягає у зборі доказів на місцях злочинів. Ітан використовує спеціальні криміналістичні інструменти, як-от ультрафіолетова лампа для пошуку слідів крові або камера для фіксації доказів. Ці епізоди чергуються з напруженими сутичками, які й зробили гру знаменитою.

Трейлер Condemned: Criminal Origins – дивіться відео:

Бойова система майже повністю зосереджена на ближньому бою. Вогнепальна зброя в грі зустрічається рідко і має обмежений боєзапас. Основою виживання є використання підручних предметів: сталевих труб, дерев'яних дощок, арматури, молотків і навіть відірваних кінцівок манекенів.

Сутички відчуваються максимально жорстокими, реалістичними та особистими. Вороги – це не зомбі, а збожеволілі мешканці міських нетрів. Вони активно використовують оточення, можуть ховатися, влаштовувати засідки, тікати й шукати зброю, що робить кожну сутичку непередбачуваною.

Саме це поєднання психологічного трилера, детективної роботи та брутального екшену створило Condemned репутацію одного з найстрашніших та найоригінальніших горорів свого часу.