Сейчас игру еще можно приобрести на сторонних площадках в виде кода активации, однако на официальной странице в Steam она уже не доступна, сообщает 24 Канал.

Почему игру убрали из магазинов и стоит ли ждать ремастер?

Культовый психологический хоррор Condemned: Criminal Origins, выпущен 20 лет назад, больше не доступен для покупки на платформах Steam и Xbox. Также игра отсутствует в каталоге GOG. Официального заявления от издателя Sega относительно причин такого решения пока не поступало, сообщает PCGamer.

Это событие вызвало волну обсуждений среди поклонников. Основная версия заключается в том, что удаление игры может быть связано с подготовкой к выпуску обновленной версии – ремастера. В пользу этой теории свидетельствует несколько совпадений.

Во-первых, игру убрали из продажи накануне Хэллоуина, что тематически подходит к атмосфере проекта.

Во-вторых, это произошло ровно через неделю после интервью с Джейсом Голлом, сооснователем студии Monolith, разработавшей оригинальную игру.

Интервью проводила студия Nightdive, известная своими качественными ремастерами классических игр. Хотя это лишь предположение, такое стечение обстоятельств дает фанатам надежду. Другая, менее оптимистичная версия связывает исчезновение игры с процессом продажи компании Warner Bros. Discovery, которая ранее владела Monolith.

Фанаты надеются, что потенциальный ремастер может открыть путь к появлению на ПК сиквела Condemned 2: Bloodshot, который в свое время вышел только на PlayStation 3 и Xbox 360.

О чем игра Condemned?

Condemned: Criminal Origins рассказывает историю агента ФБР, который расследует серийные убийства, и известна своей мрачной атмосферой и жестокой боевой системой с акцентом на ближний бой. Игра имеет оценку 81 на Metacritic и считается культовой.

События игры разворачиваются в вымышленном американском городе Метро-Сити, где стремительно растет уровень насилия, а бездомные и наркозависимые проявляют неконтролируемую агрессию. Главный герой – Итан Томас, агент Отдела серийных преступлений ФБР.

Во время расследования дела нового серийного убийцы, известного как "Спичка", Итана подставляют. Его обвиняют в убийстве двух полицейских, и он вынужден скрываться в самых опасных и заброшенных районах города, чтобы найти настоящего преступника и очистить свое имя.

Игровой процесс Condemned сочетает два основных элемента: расследование и выживание. Первая часть заключается в сборе доказательств на местах преступлений. Итан использует специальные криминалистические инструменты, например ультрафиолетовая лампа для поиска следов крови или камера для фиксации доказательств. Эти эпизоды чередуются с напряженными схватками, которые и сделали игру знаменитой.

Трейлер Condemned: Criminal Origins – смотрите видео:

Боевая система почти полностью сосредоточена на ближнем бою. Огнестрельное оружие в игре встречается редко и имеет ограниченный боезапас. Основой выживания является использование подручных предметов: стальных труб, деревянных досок, арматуры, молотков и даже оторванных конечностей манекенов.

Схватки ощущаются максимально жестокими, реалистичными и личными. Враги – это не зомби, а обезумевшие обитатели городских трущоб. Они активно используют окружение, могут прятаться, устраивать засады, убегать и искать оружие, что делает каждую схватку непредсказуемой.

Именно это сочетание психологического триллера, детективной работы и брутального экшена создало Condemned репутацию одного из самых страшных и оригинальных хорроров своего времени.