Control 2

Згідно з заявою керівництва, сиквел перетворюється на рольову гру в жанрі екшен, тоді як оригінал був пригодницьким бойовиком. Тобто в сиквелі з'являться елементи RPG. Екшн RPG є більш ринковим жанром з більшою аудиторією, повідомляє 24 Канал з посиланням на VGC.

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Розробник іде на це, щоб повністю окупити бюджет у 50 мільйонів євро, порівняно з 30 мільйонами євро, витраченими на першу частину. Компанія порахувала: щоб вийти на прибуток, потрібно продати 3-4 мільйони примірників гри. Першу частину продали наразі накладом у 4,5 мільйона примірників. Загалом же доступ до гри отримали 19 мільйонів гравців за допомогою підписки на Game Pass та PlayStation Plus.

Control 2 була вперше анонсована два роки тому для ПК, PlayStation 5 та Xbox Series S/X. Тоді здавалося, що Remedy повторить успішне партнерство з 505 Games, завдяки якому з'явилася попередня частина гри. Однак на початку цього року вони повністю змінили план, придбавши інтелектуальну власність у 505 Games за 17 мільйонів євро. Два місяці тому ми дізналися, що Remedy обрали нового партнера, Annapurna Interactive. Вони будуть співфінансувати розробку гри, залишаючи інтелектуальну власність у руках фінської студії, а також працюватимуть над серіальними та кіноадаптаціями Control та Alan Wake.

Control Ultimate Edition

Також ми дізналися, що Control Ultimate Edition також вийде на Mac 12 лютого. Ultimate Edition містить основну гру та всі раніше випущені розширення – The Foundation та AWE в одному пакеті.

Загалом це все, що компанія сказала з цього приводу. Це буде та ж сама гра Control, але для комп'ютерів Apple.

Продажі Alan Wake 2

Нарешті, компанія повідомила, що Alan Wake 2 розійшлася накладом понад 1,8 мільйона примірників. Однак, цього недостатньо щоб повністю окупити всі витрати на розробку та маркетинг.