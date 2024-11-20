Control 2

Согласно заявлению руководства, сиквел превращается в ролевую игру в жанре экшен, тогда как оригинал был приключенческим боевиком. То есть в сиквеле появятся элементы RPG. Экшн RPG является более рыночным жанром с большей аудиторией, сообщает 24 Канал со ссылкой на VGC.

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Разработчик идет на это, чтобы полностью окупить бюджет в 50 миллионов евро, по сравнению с 30 миллионами евро, потраченными на первую часть. Компания посчитала: чтобы выйти на прибыль, нужно продать 3-4 миллиона экземпляров игры. Первую часть продали пока тиражом в 4,5 миллиона экземпляров. В целом же доступ к игре получили 19 миллионов игроков с помощью подписки на Game Pass и PlayStation Plus.

Control 2 была впервые анонсирована два года назад для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Тогда казалось, что Remedy повторит успешное партнерство с 505 Games, благодаря которому появилась предыдущая часть игры. Однако в начале этого года они полностью изменили план, приобретя интеллектуальную собственность у 505 Games за 17 миллионов евро. Два месяца назад мы узнали, что Remedy выбрали нового партнера, Annapurna Interactive. Они будут софинансировать разработку игры, оставляя интеллектуальную собственность в руках финской студии, а также будут работать над сериальными и киноадаптациями Control и Alan Wake.

Control Ultimate Edition

Также мы узнали, что Control Ultimate Edition также выйдет на Mac 12 февраля. Ultimate Edition содержит основную игру и все ранее выпущенные расширения – The Foundation и AWE в одном пакете.

В общем это все, что компания сказала по этому поводу. Это будет та же самая игра Control, но для компьютеров Apple.

Продажи Alan Wake 2

Наконец, компания сообщила, что Alan Wake 2 разошлась тиражом более 1,8 миллиона экземпляров. Однако, этого недостаточно чтобы полностью окупить все затраты на разработку и маркетинг.