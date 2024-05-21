Штучний інтелект в іграх: як це буде

У понеділок пройшла велика презентація нових продуктів, зокрема й оновлень для штучного інтелекту. Більшість часу компанія присвятила новим пристроям та функціям ШІ, але побіжно торкнулася й ігрового сегмента.

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Microsoft повідомила, що почне працювати над тим, щоб додати Copilot безпосередньо у свої ігри.

Як приклад показали Minecraft, одна з нових ШІ-функцій якого дозволить гравцям використовувати штучний інтелект, щоб запитати, чи є у вас потрібні матеріали для виготовлення того чи іншого предмета. У цьому випадку предметом був меч. Copilot аналізує інвентар, шукає матеріали й повідомляє, чи можете ви зробити меч, чи ні.

"У тебе є палички, які ідеально підходять для руків'я меча. Але, схоже, тобі не вистачає матеріалу для леза. Ти можеш використати дерево, камінь, залізо, золото або діамант", – каже Copilot у відповідь на запит.

При цьому користувач веде зі штучним інтелектом живу розмову, отримуючи такі ж природні відповіді, як ніби з вами розмовляє жива людина. Програма реалістичним голосом підказує, які кнопки натиснути та які кроки слід зробити.

Поки що невідомо, які ще будуть функції, коли будуть додані і які ігри їх отримають. Але очевидно, що принаймні однією з функцій ШІ в іграх буде щось на кшталт путівника та навчального посібника.

Ця реалізація може суттєво вплинути на способи проходження і навіть залишити практику пошуку відео проходжень у минулому. Тепер вам не потрібно буде шукати в інтернеті, як зробити ту чи іншу річ. Ви просто запитаєте це в штучного інтелекту.