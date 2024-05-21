Искусственный интеллект в играх: как это будет

В понедельник прошла большая презентация новых продуктов, в том числе и обновлений для искусственного интеллекта. Большинство времени компания посвятила новым устройствам и функциям ИИ, но бегло коснулась и игрового сегмента.

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Microsoft сообщила, что начнет работать над тем, чтобы добавить Copilot непосредственно в свои игры.

В качестве примера показали Minecraft, одна из новых ИИ-функций которого позволит игрокам использовать искусственный интеллект, чтобы спросить, есть ли у вас нужные материалы для изготовления того или иного предмета. В этом случае предметом был меч. Copilot анализирует инвентарь, ищет материалы и сообщает, можете ли вы сделать меч, или нет.

У тебя есть палочки, которые идеально подходят для рукоятки меча. Но, похоже, тебе не хватает материала для лезвия. Ты можешь использовать дерево, камень, железо, золото или бриллиант,

– говорит Copilot в ответ на запрос.

При этом пользователь ведет с искусственным интеллектом живой разговор, получая такие же естественные ответы, как будто с вами разговаривает живой человек. Программа реалистичным голосом подсказывает, какие кнопки нажать и какие шаги следует сделать.

Как это выглядит – смотрите в видео

Пока неизвестно, какие еще будут функции, когда будут добавлены и какие игры их получат. Но очевидно, что по крайней мере одной из функций ИИ в играх будет что-то вроде путеводителя и учебного пособия.

Эта реализация может существенно повлиять на способы прохождения и даже оставить практику поиска видео прохождений в прошлом. Теперь вам не нужно будет искать в интернете, как сделать ту или иную вещь. Вы просто спросите это у искусственного интеллекта.