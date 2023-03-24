Після того як Valve підтвердила Counter-Strike 2, продовжують з'являтися численні подробиці про майбутню гру і не тільки.

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Користувач Reddit під ніком PaP3s, здається, знайшов докази існування довгоочікуваної Left 4 Dead 3, про яку давно ходили чутки у коді бета-версії CS 2.

Саме там, під категорією з назвою "Left 4 Dead 3" можна побачити багато слів, включаючи такі, як "версія" та "продукт". Знахідка змусила деяких шанувальників франшизи припустити, що старі чутки про розробку продовження зомбі-FPS можуть бути правдивими.

Частина коду CS 2 / Фото з Reddit

Хоча розділ "Left 4 Dead 3" у файлах Counter-Strike 2 займає лише дев'ять рядків із досить великої кількості коду, чимало фанатів Valve уже з нетерпінням очікують анонсу продовження серії після того, як улюблена компанія застала їх зненацька абсолютно несподіваним представленням Counter-Strike 2.