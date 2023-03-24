После того как Valve подтвердила Counter-Strike 2, продолжают появляться многочисленные подробности о предстоящей игре и не только.

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Пользователь Reddit под ником PaP3s, похоже, нашел в коде бета-версии CS 2 доказательства существования долгожданной Left 4 Dead 3, о разработке которой давно ходили слухи.

Именно там, под категорией "Left 4 Dead 3" можно увидеть много слов, включая такие, как "версия" и "продукт". Находка заставила некоторых поклонников франшизы предположить, что старые слухи о разработке продолжения зомби-FPS могут быть правдивыми.

Часть кода CS 2 / Фото с Reddit

Хотя раздел "Left 4 Dead 3" в файлах Counter-Strike 2 занимает лишь девять строк из достаточно большого количества кода, многие фанаты Valve уже с нетерпением ожидают анонса продолжения серии после того, как любимая компания застала их врасплох совершенно неожиданным представлением Counter- Strike 2.