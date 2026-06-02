Crimson Desert отримає DLC: розробники підтвердили активну розробку доповнення

Світ Crimson Desert готується до масштабних змін, які вийдуть далеко за межі звичних виправлень помилок. Після кількох місяців стрімкого розвитку гри розробники нарешті дали ствердну відповідь на головне запитання спільноти щодо майбутнього їхньої подорожі суворими землями Пайвела.

Чого чекати від розширення всесвіту Crimson Desert?

Студія Pearl Abyss офіційно підтвердила, що вже працює над першим DLC для своєї масштабної екшн-RPG Crimson Desert. Це рішення стало логічним кроком для компанії, яка з моменту релізу гри у березні 2026 року демонструє надзвичайну активність у її вдосконаленні. Про розробку доповнення автори повідомили у свіжому випуску Dev Update від 2 червня, де також представили детальну дорожню карту розвитку проєкту на найближчі місяці.

Хоча конкретних деталей про сюжет чи нові механіки DLC поки що небагато, розробники обіцяють щось справді вагоме для ігрового досвіду. Студія наголошує, що наразі зосереджена на виконанні поточного плану оновлень, який розрахований до вересня, а вже після цього гравці можуть розраховувати на нову порцію інформації про майбутнє розширення.

Ми також наполегливо працюємо над майбутнім DLC для Crimson Desert, і хоча поки не можемо поділитися подробицями, ми готуємо його як значуще доповнення до вашої подорожі,

– прокоментували представники команди розробників Crimson Desert.

Поки що залишається відкритим питання ціни майбутнього DLC. З огляду на масштаб попередніх безкоштовних оновлень, велике розширення цілком може стати платним. Проте Pearl Abyss чітко дає зрозуміти: вони планують розвивати Crimson Desert протягом тривалого часу, перетворюючи її на одну з найбільш фундаментальних action-RPG сучасності.

Студія продовжує збирати відгуки гравців, які стають основою для кожного наступного кроку в еволюції проєкту.

Дорожня карта: від сюжету до фермерства

Поки DLC перебуває на стадії активного виробництва, Pearl Abyss не збавляє обертів у роботі над основною грою. План оновлень на період з червня по вересень 2026 року охоплює практично всі аспекти геймплею. Одним із пріоритетів автори обрали покращення сюжетної лінії Кліффа. Попри те, що історія загалом сподобалася гравцям, розробники вирішили доопрацювати цілісність ключових сцен, щоб зробити розповідь динамічнішою та зрозумілішою.

Значні зміни чекають і на систему Re-Blockade. Студія додасть нову фазу, яка зробить перехід між станами блокади природнішим, а також впровадить механіку захисту певних форпостів від ворожих вторгнень.

Крім того, розробники переглянули систему нагород за звільнення територій, щоб гравці відчували більшу цінність своїх зусиль у боротьбі за Пайвел.

Для тих, хто шукає нових викликів, автори готують свіжий бойовий контент. Кожен гравець зможе випробувати свою силу та підтвердити статус справжнього "Сірогривого". Деталі цих випробувань обіцяють розкрити згодом, паралельно з випуском щомісячних оновлень, пише видання Insider Gaming.

Технічна революція та нові герої

Окрему увагу команда приділила технічній зручності. До вересня в Crimson Desert з'явиться функція Cross-Save. Це дозволить гравцям вільно перемикатися між платформами – PlayStation, Xbox та ПК – зберігаючи весь свій прогрес. У сучасному геймінгу така можливість стає стандартом якості, особливо для проєктів з відкритим світом, де проходження може займати сотні годин.

Не залишаться без уваги й інші ігрові персонажі – Даміан та Оонгка. Розробники планують оновити їхні механіки, щоб вони отримали свою частку уваги та відчувалися на полі бою так само органічно й потужно, як головний герой Кліфф. Це має додати варіативності ігровому процесу та дозволити гравцям краще розкрити потенціал різних стилів бою.

Наші оновлення Пайвела не закінчуються переліченим тут контентом та функціями,

– додала ком'юніті-менеджер студії Pearl Abyss на ім'я Петра.

Небачений рівень підтримки

Аналітики та гравці відзначають, що такий рівень підтримки одиночної гри після релізу є майже безпрецедентним. З березня розробники практично перезібрали деякі елементи гри, змінили налаштування складності та розширили ендгейм-контент. Окрім бойових пригод, автори не забувають і про мирне життя в Пайвелі: у планах значаться покращення якості життя (QoL) для торгових операцій, фермерства, риболовлі та полювання.