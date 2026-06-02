Чего ждать от расширения вселенной Crimson Desert?

Студия Pearl Abyss официально подтвердила, что уже работает над первым DLC для своей масштабной экшн-RPG Crimson Desert. Это решение стало логичным шагом для компании, которая с момента релиза игры в марте 2026 года демонстрирует чрезвычайную активность в ее совершенствовании. О разработке дополнения авторы сообщили в свежем выпуске Dev Update от 2 июня, где также представили подробную дорожную карту развития проекта на ближайшие месяцы.

Хотя конкретных деталей о сюжете или новых механиках DLC пока немного, разработчики обещают что-то действительно весомое для игрового опыта. Студия отмечает, что сейчас сосредоточена на выполнении текущего плана обновлений, который рассчитан до сентября, а уже после этого игроки могут рассчитывать на новую порцию информации о будущем расширении.

Мы также упорно работаем над будущим DLC для Crimson Desert, и хотя пока не можем поделиться подробностями, мы готовим его как значимое дополнение к вашему путешествию,

– прокомментировали представители команды разработчиков Crimson Desert.

Пока что остается открытым вопрос цены будущего DLC. Учитывая масштаб предыдущих бесплатных обновлений, большое расширение вполне может стать платным. Тем не менее Pearl Abyss четко дает понять: они планируют развивать Crimson Desert в течение длительного времени, превращая ее в одну из самых фундаментальных action-RPG современности.

Студия продолжает собирать отзывы игроков, которые становятся основой для каждого следующего шага в эволюции проекта.

Дорожная карта: от сюжета к фермерству

Пока DLC находится на стадии активного производства, Pearl Abyss не сбавляет обороты в работе над основной игрой. План обновлений на период с июня по сентябрь 2026 года охватывает практически все аспекты геймплея. Одним из приоритетов авторы выбрали улучшение сюжетной линии Клиффа. Несмотря на то, что история в целом понравилась игрокам, разработчики решили доработать целостность ключевых сцен, чтобы сделать повествование более динамичным и понятным.

Значительные изменения ждут и систему Re-Blockade. Студия добавит новую фазу, которая сделает переход между состояниями блокады более естественным, а также внедрит механику защиты определенных форпостов от вражеских вторжений.

Кроме того, разработчики пересмотрели систему наград за освобождение территорий, чтобы игроки чувствовали большую ценность своих усилий в борьбе за Пайвел.

Для тех, кто ищет новых вызовов, авторы готовят свежий боевой контент. Каждый игрок сможет испытать свою силу и подтвердить статус настоящего "Серогривого". Детали этих испытаний обещают раскрыть позже, параллельно с выпуском ежемесячных обновлений, пишет издание Insider Gaming.

Техническая революция и новые герои

Отдельное внимание команда уделила техническому удобству. К сентябрю в Crimson Desert появится функция Cross-Save. Это позволит игрокам свободно переключаться между платформами – PlayStation, Xbox и ПК – сохраняя весь свой прогресс. В современном гейминге такая возможность становится стандартом качества, особенно для проектов с открытым миром, где прохождение может занимать сотни часов.

Не останутся без внимания и другие игровые персонажи – Дамиан и Оонгка. Разработчики планируют обновить их механики, чтобы они получили свою долю внимания и чувствовались на поле боя так же органично и мощно, как главный герой Клифф. Это должно добавить вариативности игровому процессу и позволить игрокам лучше раскрыть потенциал различных стилей боя.

Наши обновления Пайвела не заканчиваются перечисленным здесь контентом и функциями,

– добавила комьюнити-менеджер студии Pearl Abyss по имени Петра.

Невиданный уровень поддержки

Аналитики и игроки отмечают, что такой уровень поддержки одиночной игры после релиза является почти беспрецедентным. С марта разработчики практически пересобрали некоторые элементы игры, изменили настройки сложности и расширили эндгейм-контент. Кроме боевых приключений, авторы не забывают и о мирной жизни в Пайвеле: в планах значатся улучшения качества жизни (QoL) для торговых операций, фермерства, рыбалки и охоты.