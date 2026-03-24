Гравець Crimson Desert досяг кінця мапи і побачив неочікуване

Один з гравців RPG Crimson Desert дістався кінця мапи та став свідком напрочуд креативного рішення розробників щодо обмеження ігрового світу.

Crimson Desert продовжує залишатися головною темою обговорень серед геймерів, а один з них показав що буде, якщо дістатися кінця ігрового світу проєкту, повідомляє 24 Канал.

Що на краю мапи у Crimson Desert?

Ігри з відкритим світом завжди по-особливому інтригували шанувальників віртуальних розваг.

Щоправда частим недоліком таких проєктів є те, що світ занадто тісний чи обмежений надто грубо, що псує всю імерсивність.

Найбільше геймери ненавидять якщо кінець мапи ознаменовується так званими "невидимими стінами", коли ти нібито бачиш горизонт, але вже не можеш туди дійти.

Досить креативно до обмеження ігрової зони цього підійшли у Pearl Abyss, створюючи Crimson Desert.

На випадок якщо хтось з гравців спробує покинути межі світу в новенькій RPG розробники припасли цікавий сюрприз – гігантського кита, який проковтне допитливого протагоніста, повідомляє @CultureCrave у X.

Що в кінці мапи Crimson Desert: дивіться відео

Таке креативне рішення прийшлося до смаку переважній більшості геймерів у соцмережах, що трішки згладило скандал з використанням ШІ.

