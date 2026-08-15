Ігрові дані від самих геймерів свідчать про те, що переважна більшість покупців проводить у грі сотні годин, але так і не доходить до фінальних титрів сюжетної кампанії, інформує Gamerant.
Грають усі, проходять – одиниці
Якщо поглянути на статистику досягнень користувачів Steam, то виявиться, що за п'ять місяців після офіційного релізу лише 9,7% гравців завершили історію головного героя Кліффа.
На консолях ситуація виглядає трохи кращою, проте цифри все одно залишаються низькими: на Xbox сюжетну лінію закінчили 13% гравців, а на PlayStation – 15,2%.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Тож медіанний показник отримання досягнення "Expert Storyteller", яке видають за виконання всіх основних квестів, становить лише 12,6%. Водночас тисячі геймерів уже провели у грі понад 200 годин.
Трейлер гри: дивіться відео
Це означає, що побічні квести, дослідження територій та полювання на монстрів зацікавили людей значно більше, ніж центральна оповідь. Користувачі активно занурюються у розбудову табору "Сірої гриви", збирання ресурсів та міні-ігри з місцевими мешканцями, ігноруючи фінальну битву.
Однією з причин такого ігнорування фіналу може бути якість сценарію. Частина спільноти розкритикувала сюжет за відсутність цілісності та динаміки, наголошуючи, що проблема полягає не в тривалості, а в самій подачі історії.
Цікаво, що розробники вже пообіцяли внести суттєві корективи у сюжетну частину гри.
Команда працює над покращенням зв'язності ключових сцен у кампанії,
– заявили представники студії Pearl Abyss.
Окрім цього та виправлення технічних помилок, як-от у нещодавньому оновленні від 7 серпня, студія готує великі доповнення.
Нові матеріали мають глибше розкрити шлях Кліффа та, можливо, змотивувати гравців нарешті дізнатися розв'язку основної історії.