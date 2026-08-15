Ігрові дані від самих геймерів свідчать про те, що переважна більшість покупців проводить у грі сотні годин, але так і не доходить до фінальних титрів сюжетної кампанії, інформує Gamerant.

Грають усі, проходять – одиниці

Якщо поглянути на статистику досягнень користувачів Steam, то виявиться, що за п'ять місяців після офіційного релізу лише 9,7% гравців завершили історію головного героя Кліффа.

На консолях ситуація виглядає трохи кращою, проте цифри все одно залишаються низькими: на Xbox сюжетну лінію закінчили 13% гравців, а на PlayStation – 15,2%.

Тож медіанний показник отримання досягнення "Expert Storyteller", яке видають за виконання всіх основних квестів, становить лише 12,6%. Водночас тисячі геймерів уже провели у грі понад 200 годин.

Трейлер гри: дивіться відео

Це означає, що побічні квести, дослідження територій та полювання на монстрів зацікавили людей значно більше, ніж центральна оповідь. Користувачі активно занурюються у розбудову табору "Сірої гриви", збирання ресурсів та міні-ігри з місцевими мешканцями, ігноруючи фінальну битву.

Однією з причин такого ігнорування фіналу може бути якість сценарію. Частина спільноти розкритикувала сюжет за відсутність цілісності та динаміки, наголошуючи, що проблема полягає не в тривалості, а в самій подачі історії.

Цікаво, що розробники вже пообіцяли внести суттєві корективи у сюжетну частину гри.

Команда працює над покращенням зв'язності ключових сцен у кампанії,

– заявили представники студії Pearl Abyss.

Окрім цього та виправлення технічних помилок, як-от у нещодавньому оновленні від 7 серпня, студія готує великі доповнення.

Нові матеріали мають глибше розкрити шлях Кліффа та, можливо, змотивувати гравців нарешті дізнатися розв'язку основної історії.