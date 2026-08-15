Данные об игре, полученные от самих геймеров, свидетельствуют о том, что подавляющее большинство покупателей проводит в игре сотни часов, но так и не доходит до финальных титров сюжетной кампании, сообщает Gamerant.

Играют все, проходят – единицы

Если взглянуть на статистику достижений пользователей Steam, то окажется, что за пять месяцев после официального релиза лишь 9,7% игроков завершили историю главного героя Клиффа.

На консолях ситуация выглядит немного лучше, однако цифры все равно остаются низкими: на Xbox сюжетную линию завершили 13% игроков, а на PlayStation – 15,2%.

Таким образом, медианный показатель получения достижения "Expert Storyteller", которое выдается за выполнение всех основных квестов, составляет всего 12,6%. В то же время тысячи геймеров уже провели в игре более 200 часов.

Трейлер игры: смотрите видео

Это означает, что побочные квесты, исследование территорий и охота на монстров заинтересовали людей гораздо больше, чем основная сюжетная линия. Пользователи активно погружаются в развитие лагеря "Серой гривы", сбор ресурсов и мини-игры с местными жителями, игнорируя финальную битву.

Одной из причин такого игнорирования финала может быть качество сценария. Часть сообщества раскритиковала сюжет за отсутствие целостности и динамики, подчеркивая, что проблема заключается не в продолжительности, а в самой подаче истории.

Интересно, что разработчики уже пообещали внести существенные коррективы в сюжетную часть игры.

Команда работает над улучшением связности ключевых сцен в кампании,

– заявили представители студии Pearl Abyss.

Помимо этого и исправления технических ошибок, как, например, в недавнем обновлении от 7 августа, студия готовит большие дополнения.

Новые материалы должны более глубоко раскрыть путь Клиффа и, возможно, мотивировать игроков наконец узнать развязку основной истории.