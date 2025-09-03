Вийшли перші огляди на пригодницький горор Cronos: The New Dawn від польської студії Bloober Team. Критики загалом позитивно оцінили гру, відзначивши її унікальну атмосферу та сюжет. Водночас проєкт, за словами тих, хто вже пограв, не дотягує до рівня культових ігор жанру та має низку недоліків.

Напередодні релізу, запланованого на 5 вересня, західні видання опублікували свої рецензії на Cronos: The New Dawn. На агрегаторі Metacritic гра отримала середній бал 76% для ПК-версії та 79% для PlayStation 5 на основі 51 огляду. Схожі дані показує і OpenCritic – 78% за результатами 63 відгуків, причому 76% журналістів радять гру до проходження.

Цікавий факт! Ці оцінки не перевершили ремейк Silent Hill 2 (86-87%), але зрівнялися з іншим відомим проєктом студії – Observer (78%).

Чим вражає та розчаровує новий проєкт Bloober Team?

Рецензентам сподобався самобутній антураж постапокаліптичної Польщі 80-х років, захопливий сюжет, цікаві головоломки та оригінальні ігрові механіки. Також до сильних сторін віднесли вражаючу графіку на рушії Unreal Engine 5 та атмосферний музичний супровід.

Серед недоліків критики виділили незграбну бойову систему, хоча деяким оглядачам вона сподобалася. Також гру сварять за нудний дизайн ворогів, проблеми з балансом та штучним інтелектом, надмірну консервативність, а також технічні помилки – баги, вильоти та падіння продуктивності.

Більшість критиків сходяться на думці, що Cronos: The New Dawn є, ймовірно, найкращою оригінальною грою Bloober Team. Проте їй не судилося стати в один ряд із проєктами, якими надихалися розробники – Dead Space та Resident Evil 4.

Коли Cronos: The New Dawn офіційно вийде?

Гра вийде на ПК (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X і S та Nintendo Switch 2 вже 5 вересня. Вже зараз пограти можуть усі, хто оформив передзамовлення Delux версії, яке надає дочасний доступ до гри.