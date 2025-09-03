Новый хоррор Cronos: The New Dawn получил первые оценки критиков
- Игра Cronos: The New Dawn получила положительные отзывы за уникальную атмосферу, сюжет, графику и музыкальное сопровождение, но критикуется за боевую систему, дизайн врагов и технические ошибки.
- На Metacritic игра имеет средний балл 76% для ПК и 79% для PS5, релиз запланирован на 5 сентября для различных платформ, включая ПК, PS5, Xbox Series X и S и Nintendo Switch 2.
- Критики считают игру лучшей оригинальной работой Bloober Team, но она не достигает уровня культовых игр, таких как Dead Space и Resident Evil 4.
Вышли первые обзоры на приключенческий хоррор Cronos: The New Dawn от польской студии Bloober Team. Критики в целом положительно оценили игру, отметив ее уникальную атмосферу и сюжет. В то же время проект, по словам тех, кто уже поиграл, не дотягивает до уровня культовых игр жанра и имеет ряд недостатков.
В преддверии релиза, запланированного на 5 сентября, западные издания опубликовали свои рецензии на Cronos: The New Dawn. На агрегаторе Metacritic игра получила средний балл 76% для ПК-версии и 79% для PlayStation 5 на основе 51 обзора. Похожие данные показывает и OpenCritic – 78% по результатам 63 отзывов, причем 76% журналистов советуют игру к прохождению.
Интересный факт! Эти оценки не превзошли ремейк Silent Hill 2 (86-87%), но сравнялись с другим известным проектом студии – Observer (78%).
Чем впечатляет и разочаровывает новый проект Bloober Team?
Рецензентам понравился самобытный антураж постапокалиптической Польши 80-х годов, увлекательный сюжет, интересные головоломки и оригинальные игровые механики. Также к сильным сторонам отнесли впечатляющую графику на движке Unreal Engine 5 и атмосферное музыкальное сопровождение.
Среди недостатков критики выделили неуклюжую боевую систему, хотя некоторым обозревателям она понравилась. Также игру ругают за скучный дизайн врагов, проблемы с балансом и искусственным интеллектом, чрезмерную консервативность, а также технические ошибки – баги, вылеты и падение производительности.
Большинство критиков сходятся во мнении, что Cronos: The New Dawn является, вероятно, лучшей оригинальной игрой Bloober Team. Однако ей не суждено было стать в один ряд с проектами, которыми вдохновлялись разработчики – Dead Space и Resident Evil 4.
Трейлер Cronos: The New Dawn – смотрите видео:
Когда Cronos: The New Dawn официально выйдет?
Игра выйдет на ПК (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S и Nintendo Switch 2 уже 5 сентября. Уже сейчас поиграть могут все, кто оформил предзаказ Delux версии, которое предоставляет досрочный доступ к игре.