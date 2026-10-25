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У CS 2 з'явилася мапа присвячена хакеру GTA 6 – геймерам пропонують врятувати його від Rockstar

Максим Задворський
У Counter-Strike 2 влаштували спецоперацію з порятунку Cyberleek від розробників GTA 6

Нова фанатська мапа для CS2 перетворила гучний витік GTA 6 на захопливу місію з порятунку заручника / Steam

Спільнота Counter-Strike 2 перетворила головний скандал довкола GTA 6 на ігровий режим завдяки унікальній користувацькій мапі.

Ентузіасти створили фанатську мапу, у якій гравці мусять пробратися до маєтку Rockstar Games та визволити з полону хакера Cyberleek, інформує Dexerto.

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Рятувальна місія замість очікування розслідування

Локація під назвою The Vice Heist з'явилася в майстерні Steam Workshop 17 жовтня 2026 року завдяки розробникам під ніками lmtlss та leander.

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Автори адаптували класичний режим порятунку заручників під гучні події у світі відеоігор, де роль бранця виконує анонімний хакер чи то інсайдер Cyberleek.

Проєкт обсягом близько 826,1 мегабайта вже залучив понад 49 тисяч підписників та близько 19 тисяч унікальних відвідувачів.

Скриншот з мапи / Фото Steam

Багато фанатів відзначили високу якість карти, а окремі гравці навіть порівняли місію з поодинокими завданнями з класичної Counter-Strike: Condition Zero.

Скриншот з мапи / Фото Steam

Історія протистояння між видавцями та хакером розпочалася в серпні 2026 року, коли анонім під псевдонімом Cyberleek оприлюднив перші ігрові кадри та матеріали з розробки GTA 6, а через кілька місяців навіть погрожував злити робочу версію гри.

Скриншот з мапи / Фото Steam

Отож, поки юристи, приватні детективи та навіть агенти ФБР розшукують справжнього зловмисника в реальному житті, гравці можуть його врятувати у цій вірусній модифікації.

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