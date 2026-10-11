Зловмисник опублікував нове звернення, де запропонував розробникам і фанатам угоду, інформує Kotaku.

Брудний шантаж чи історія сучасного Робін Гуда?

За словами Cyberleek, якщо ринкова капіталізація його криптовалюти досягне потрібної позначки, у мережі з'явиться повноцінна збірка гри із можливістю пройти сюжетну кампанію від початку до самого кінця.

Умови угоди прості та зрозумілі: якщо ринкова капіталізація CYBERLEEK досягне 30 мільйонів доларів, збірка вийде у світ – повноцінний сюжетний режим від початку до фіналу з титрами,

– прокоментував хакер.

На додачу зловмисник поділився новими 25-хвилинами ігрового процесу, де серед іншого показав повністю оголеного протагоніста Джейсона.

Як альтернативу хакер залишив розробникам з Take-Two лише один варіант уникнути витоку – випустити гру на фізичних дисках для консолей PlayStation 5 та Xbox Series X/S і опублікувати публічні вибачення.

Компанія Take-Two має лише один вихід: фізичні диски та публічні вибачення,

– додав Cyberleek.

Звернення зловмисника / Скриншот з ResetEra

Експерти галузі зазначають, що зловмисник може переховуватися на території Росії, де американські судові позови не мають юридичної сили. Тож Cyberleek може бути у відносній "безпеці", на відміну від ще одного хакера Rockstar з Нідерландів, якого нещодавно таки затримали.

Вихід Grand Theft Auto 6 запланували на 19 листопада 2026 року, і зараз ігрова індустрія спостерігає, чи наважиться хакер реалізувати свої погрози.