Американська компанія Valve витратила на турніри з Dota 2 у десять разів більше коштів, ніж на змагання з CS:GO. Проте, за цим показником Counter-Strike все одно на 2 місці серед всіх кіберспортивних дисциплін.

Портал Esports Heaven опублікував результати цікавого дослідження. Аналітики з цього сайту підрахували загальні суми призових на всіх турнірах з CS:GO та Dota 2.

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CS:GO чи Dota 2

Загальна сума всіх призових на турнірах з Dota 2 склала майже 228 мільйонів доларів, а у змаганнях з CS:GO – 102,8 мільйона доларів. Призовий фонд всіх турнірів з Dota 2 поки значно перевищує призові, які отримують команди у CS:GO. Цікаво також, що з Dota 2 за ці роки пройшло 1444 турніри (майже 158 тисяч доларів на один турнір), а з CS:GO – 5278 турнірів (19 тисяч доларів на один турнір).

Загальний призовий фонд турнірів з CS:GO та Dota 2 / статистика порталу Esports Heaven

Вклад Valve у призові фонди

Також аналітики з цього сайту підрахували, які суми інвестувала компанія Valve у призові фонди цих двох дисциплін. У цьому показнику перевага стратегії ще більш відчутна: у випадку Dota 2 Valve вклала 33% від загальної суми призових, а у CS:GO – 10%. Тобто, організаторів та спонсорів різноманітних турнірів більше цікавить CS:GO, а не Dota 2. Зрозуміло, що таку серйозну різницю створюють The International, у призові фонди яких можуть зробити свій вклад фанати гри Dota 2.

Вклад Valve у призові фонди / статистика порталу Esports Heaven

Ситуація з призовими в інших дисциплінах

CS:GO та Dota 2 поки лідери за сумарним призовим фондом. Тобто, навіть таких інвестицій від Valve у турніри з CS:GO вистачає для утримання гри у топі. Також варто відзначити відеогру Fortnite, у змагання з якої вклали майже 98 мільйонів доларів, хоча цей проєкт вийшов лише у 2017 році.

Сумарний призовий фонд у різноманітних кіберспортивних дисциплінах / статистика порталу Esports Heaven

Аналітики з цього порталу відзначили, що за відеогру CS:GO не варто хвилюватися. Цей проєкт приваблює серйозних спонсорів та чималі призові фонди. Також вони відзначають, що поява відеогри Valorant може спонукати компанію Valve до серйозних змін у грі Counter-Strike: Global Offensive.