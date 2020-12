У відеогрі Fortnite з'явився новий та тимчасовий режим з назвою "The spy within". Вийшов своєрідний різновид "Мафії", який дуже схожий на гру Among Us.

Among Us вже підкорив й розробників відеоігор: у Fortnite з'явився новий режим гри з назвою "The spy within". Режим майже у точності повторює концепцію дуже популярної гри Among Us. Актуально Among Us: детальний план нової карти від фанатів та найпопулярніші кольори Режим "The spy within" буде тимчасовим, а карти для цієї події будуть змінюватися кожні декілька днів. Правила нового режиму наступні: Гравці розпочинають матч, знаючи лише свою роль та не знаючи ролі інших учасників.

Два гравці, названі шпигунами, намагаються вбити всіх інших гравців, при цьому не видавши себе. Вони повинні зробити це, поки команда гравців не виконала свої завдання.

Вісім гравців, названі агентами, повинні працювати разом, щоб розкрити шпигунів, поки ті не вбили їх всіх, і проголосувати проти них на зібранні. Агенти повинні виконувати завдання й отримувати за них золоті монети, щоб перемогти.

Гравці не можуть користуватися голосовим чатом поза зібраннями.

Шпигуни повинні діяти обережно, або їх розкусять та виженуть на зборах. Всі користувачі, які пройдуть випробування у цьому режимі зможуть отримати набір ексклюзивних предметів. Ексклюзивні предмети, які можна отримати / світлина з крамниці Epic Games