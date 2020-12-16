Для Fortnite вийшов новий режим гри у стилі Among Us: відомі перші подробиці
У відеогрі Fortnite з'явився новий та тимчасовий режим з назвою "The spy within". Вийшов своєрідний різновид "Мафії", який дуже схожий на гру Among Us.
Among Us вже підкорив й розробників відеоігор: у Fortnite з'явився новий режим гри з назвою "The spy within". Режим майже у точності повторює концепцію дуже популярної гри Among Us.
Актуально Among Us: детальний план нової карти від фанатів та найпопулярніші кольори
Режим "The spy within" буде тимчасовим, а карти для цієї події будуть змінюватися кожні декілька днів. Правила нового режиму наступні:
- Гравці розпочинають матч, знаючи лише свою роль та не знаючи ролі інших учасників.
- Два гравці, названі шпигунами, намагаються вбити всіх інших гравців, при цьому не видавши себе. Вони повинні зробити це, поки команда гравців не виконала свої завдання.
- Вісім гравців, названі агентами, повинні працювати разом, щоб розкрити шпигунів, поки ті не вбили їх всіх, і проголосувати проти них на зібранні. Агенти повинні виконувати завдання й отримувати за них золоті монети, щоб перемогти.
- Гравці не можуть користуватися голосовим чатом поза зібраннями.
- Будь-який гравець може почати зібрання, якщо він виявив тіло або підозрює іншого гравця. Під час зібрань гравці можуть говорити один з одним і обговорювати свої підозри. Вони можуть проголосувати проти одного з гравців, щоб усунути його. Шпигуни повинні діяти обережно, або їх розкусять та виженуть на зборах.
Всі користувачі, які пройдуть випробування у цьому режимі зможуть отримати набір ексклюзивних предметів.
Ексклюзивні предмети, які можна отримати / світлина з крамниці Epic Games
FortniteБезкоштовна відеогра з елементами виживання та будівництва. Розроблена студіями Epic Games і People Can Fly та випущена у 2017 році. У Fortnite для геймерів на вибір є 3 режими гри: виживання у відкритому світі із зомбі, королівська битва та "пісочниця", у якій гравці можуть проявляти свої творчі здібності.
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