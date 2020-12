В видеоигре Fortnite появился новый и временный режим под названием "The spy within". Получилась своеобразная разновидность "Мафии", которая очень похожа на игру Among Us.

Among Us уже покорил и разработчиков видеоигр: в Fortnite появился новый режим игры под названием "The spy within". Режим почти в точности повторяет концепцию очень популярной игры Among Us. Актуально Among Us: подробный план новой карты от фанатов и самые популярные цвета Режим "The spy within" будет временным, а карты для этого события будут меняться каждые несколько дней. Правила нового режима следующие: Игроки начинают матч, зная лишь свою роль и не зная роли других участников.

Два игрока, именуемые шпионами, пытаются убить всех остальных игроков, при этом не выдав себя. Они должны сделать это, пока команда игроков не выполнила свои задания.

Восемь игроков, именуемые агентами, должны работать сообща, чтобы раскрыть шпионов, пока те не убили их всех, и проголосовать против них на собрании. Агенты должны выполнять задания и получать за них золотые монеты, чтобы победить.

Игроки не могут пользоваться голосовым чатом вне собраний.

Любой игрок может начать собрание, если он обнаружил тело или подозревает другого игрока. Во время собраний игроки могут говорить друг с другом и обсуждать свои подозрения. Они могут проголосовать против одного из игроков, чтобы устранить его. Шпионы должны действовать осторожно, иначе их раскусят и выгонят на собрании. Все пользователи, которые пройдут испытания в этом режиме смогут получить набор эксклюзивных предметов. Эксклюзивные предметы, которые можно получить / фотография из магазина Epic Games Fortnite Бесплатная видеоигра с элементами выживания и строительства. Разработана студиями Epic Games и People Can Fly и выпущена в 2017 году. В Fortnite для геймеров на выбор есть 3 режима игры: выживание в открытом мире с зомби, королевская битва и "песочница", в которой игроки могут проявлять свои творческие способности.