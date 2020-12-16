Для Fortnite вышел новый режим игры в стиле Among Us: известны первые подробности
В видеоигре Fortnite появился новый и временный режим под названием "The spy within". Получилась своеобразная разновидность "Мафии", которая очень похожа на игру Among Us.
Among Us уже покорил и разработчиков видеоигр: в Fortnite появился новый режим игры под названием "The spy within". Режим почти в точности повторяет концепцию очень популярной игры Among Us.
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Режим "The spy within" будет временным, а карты для этого события будут меняться каждые несколько дней. Правила нового режима следующие:
- Игроки начинают матч, зная лишь свою роль и не зная роли других участников.
- Два игрока, именуемые шпионами, пытаются убить всех остальных игроков, при этом не выдав себя. Они должны сделать это, пока команда игроков не выполнила свои задания.
- Восемь игроков, именуемые агентами, должны работать сообща, чтобы раскрыть шпионов, пока те не убили их всех, и проголосовать против них на собрании. Агенты должны выполнять задания и получать за них золотые монеты, чтобы победить.
- Игроки не могут пользоваться голосовым чатом вне собраний.
- Любой игрок может начать собрание, если он обнаружил тело или подозревает другого игрока. Во время собраний игроки могут говорить друг с другом и обсуждать свои подозрения. Они могут проголосовать против одного из игроков, чтобы устранить его. Шпионы должны действовать осторожно, иначе их раскусят и выгонят на собрании.
Все пользователи, которые пройдут испытания в этом режиме смогут получить набор эксклюзивных предметов.
Эксклюзивные предметы, которые можно получить / фотография из магазина Epic Games
FortniteБесплатная видеоигра с элементами выживания и строительства. Разработана студиями Epic Games и People Can Fly и выпущена в 2017 году. В Fortnite для геймеров на выбор есть 3 режима игры: выживание в открытом мире с зомби, королевская битва и "песочница", в которой игроки могут проявлять свои творческие способности.
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