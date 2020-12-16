Американская компания Valve потратила на турниры по Dota 2 в десять раз больше средств, чем на соревнования по CS:GO. Однако, по этому показателю Counter-Strike все равно на 2 месте среди всех киберспортивных дисциплин.

Портал Esports Heaven опубликовал результаты интересного исследования. Аналитики с этого сайта подсчитали общие суммы призовых на всех турнирах с CS:GO и Dota 2.

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CS:GO или Dota 2

Общая сумма всех призовых на турнирах с Dota 2 составила почти 228 миллионов долларов, а в соревнованиях по CS:GO – 102,8 миллиона долларов. Призовой фонд всех турниров с Dota 2 пока значительно превышает призовые, которые получают команды в CS:GO. Интересно также, что с Dota 2 за эти годы прошло 1444 турнира (почти 158 тысяч долларов на один турнир), а с CS:GO – 5278 турниров (19 тысяч долларов на один турнир).

Общий призовой фонд турниров по CS:GO и Dota 2 / статистика портала Esports Heaven

Вклад Valve в призовые фонды

Также аналитики с этого сайта подсчитали, какие суммы инвестировала компания Valve в призовые фонды этих двух дисциплин. В этом показателе преимущество стратегии еще более ощутимо: в случае Dota 2 Valve вложила 33% от общей суммы призовых, а в CS:GO – 10%. То есть, организаторов и спонсоров различных турниров больше интересует CS:GO, а не Dota 2. Понятно, что такую серьезную разницу создают The International, в призовые фонды которых могут сделать свой вклад фанаты игры Dota 2.

Вклад Valve в призовые фонды / статистика портала Esports Heaven

Ситуация с призовыми в других дисциплинах

CS:GO и Dota 2 пока лидеры за суммарным призовым фондом. То есть, даже таких инвестиций от Valve в турниры по CS:GO хватает для удержания игры в топе. Также стоит отметить видеоигру Fortnite, в соревнования по которой вложили почти 98 миллионов долларов, хотя этот проект вышел только в 2017 году.

Суммарный призовой фонд в различных киберспортивных дисциплинах / статистика портала Esports Heaven

Аналитики из этого портала отметили, что за видеоигру CS:GO не стоит волноваться. Этот проект привлекает серьезных спонсоров и немалые призовые фонды. Также они отмечают, что появление видеоигры Valorant может подтолкнуть компанию Valve к серьезным изменениям в игре Counter-Strike: Global Offensive.