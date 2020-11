Організатори Esports Awards 2020 назвали переможців у різноманітних номінаціях. Найкращою кіберспортивною дисципліною стала гра League of Legends.

Портал Esports Awards підбив підсумки цього року у кіберспортивній сфері. Організатори премії назвали найкращих у різноманітних номінаціях.

Esports Awards – глобальна щорічна церемонія, яка відзначає та вшановує діячів з всіх областей кіберспорту.

Переможці Esports Awards 2020:

Кіберспортивна дисципліна року – League of Legends

Команда року – Team Secret (Dota 2)

Гравець року – Міхал "Nisha" Янковський (Dota 2)

Тренер року – Сонг Го "Heen" Лі (Dota 2)

Видавець року – Riot Games

Організація року – G2 Esports

Момент року – Кан "XANTARES" Дурткардес на DreamHack Sevilla 2019 (CS:GO)

Персона року – Карлос "ocelote" Родрігес Сантьяго (League of Legends)

За звання найкращої кіберспортивної дисципліни боролися ще такі ігри: CS:GO, Call of Duty: Modern Warfare, Dota 2, Valorant, Fortnite, F1 2019, Rocket League, Rainbow Six Siege. Але найкращою стала League of Legends, хоча в інших ключових номінаціях переможцями стали представники Dota 2. Розробників LoL також відзначили в одній з номінацій. Найкращою командою стала Team Secret з Dota 2, вони дуже впевнено провели останні декілька місяців та виграли 5 турнірів за цей час. CS:GO представляє лише XANTARES та його момент з матчу BIG – Renegades у рамках турніру DreamHack Sevilla 2019.

Претенденти на номінацію момент року (переможець на 3:30) – відео

Церемонія нагородження проходила в онлайн-режимі з 20 по 22 листопада. Переможців визначали за допомогою жюрі та глядацького голосування.