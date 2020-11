Организаторы Esports Awards 2020 назвали победителей в различных номинациях. Самой лучшей киберспортивной дисциплиной стала игра League of Legends.

Портал Esports Awards подвел итоги этого года в киберспортивной сфере. Организаторы премии назвали лучших в различных номинациях.

Достойно внимания Among Us в топе: журнал TIME назвал лучшие игры 2020 года

Esports Awards – глобальная ежегодная церемония, которая отмечает и чествует деятелей из всех областей киберспорта.

Победители Esports Awards 2020:

Киберспортивная дисциплина года – League of Legends

Команда года – Team Secret (Dota 2)

Игрок года – Михал "Nisha" Янковский (Dota 2)

Тренер года – Сонг Го "Heen" Ли (Dota 2)

Издатель года – Riot Games

Организация года – G2 Esports

Момент года – Кан "XANTARES" Дурткардес на DreamHack Sevilla 2019 (CS:GO)

Персона года – Карлос "ocelote" Родригес Сантьяго (League of Legends)

За звание лучшей киберспортивной дисциплины боролись еще такие игры: CS:GO, Call of Duty: Modern Warfare, Dota 2, Valorant, Fortnite, F1 2019, Rocket League, Rainbow Six Siege. Но лучшей стала League of Legends, хотя в других ключевых номинациях победителями стали представители Dota 2. Разработчиков LoL также отметили в одной из номинаций. Лучшей командой стала Team Secret с Dota 2, они очень уверенно провели последние несколько месяцев и выиграли 5 турниров за это время. CS:GO представляет лишь XANTARES и его момент с матча BIG – Renegades в рамках турнира DreamHack Sevilla 2019.

Претенденты на номинацию момент года (победитель на 3:30) – видео

Церемония награждения проходила в онлайн-режиме с 20 по 22 ноября. Победителей определяли с помощью жюри и зрительского голосования.