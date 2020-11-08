Гра CS:GO може отримати масштабне оновлення вже до кінця 2020 року. Одразу декілька інсайдерів повідомляють, що Valve планує випустити нову операцію та провести редизайн деяких змагальних мап.

На youtube-каналі Valve News Network вийшло відео, у якому повідомляється, що найближчим часом корпорація Valve випустить масштабне доповнення для гри Counter-Strike: Global Offensive. Гравців може чекати нова операція та редизайн ігрових мап.

Читайте також Зірковий футболіст створить свою команду в CS:GO: йому допоможе скандальний аналітик

Поки що інформації мало, але інсайдери повідомляють, що у новій операції може з'явитися дуельний режим 1 на 1, а також кооперативний мод під назвою "Виживання". Оновлення варто чекати й для режиму Danger Zone (королівська битва) – там може вийти нова зимова карта.

Також інсайдери повідомляють, що вже найближчим часом повинно вийти оновлення для карт Mirage та Office. Наразі невідомо, які саме зміни будуть на цих мапах, але згадки про ці карти знайшли у каталозі з новими текстурами до гри.

У новому оновленні від Valve можуть змінити змагальну мапу Mirage / фото з сайту HLTV

Ком'юніті CS:GO вже неодноразово зверталося до Valve з проханнями оновити мапу Mirage. Також відомий інсайдер DonHaci у своєму твіттері жартував з приводу цієї карти, а офіційний акаунт гри CS:GO відповів на його твіт замисленим смайлом. Здається, розробники нарешті почули фанатів.

Операції у CS:GO Це набір додаткового контенту для гри, що продається за окремою ціною. З ним у CS:GO додають нові змагальні карти, скіни, кейси, місії та багато іншого. Частина доходів від продажу пропусків для операції йде авторам, контент яких був включений в операцію.

Остання операція для гри CS:GO вийшла рік тому, головним нововведенням тоді стали скіни на оперативників. Точна дата виходу нової операції поки не називається, але інсайдери відзначають, що реліз повинен відбутися до кінця поточного року.