Игра CS:GO может получить масштабное обновление уже до конца 2020 года. Сразу несколько инсайдеров сообщают, что Valve планирует выпустить новую операцию и провести редизайн некоторых соревновательных карт.

На youtube-канале Valve News Network вышло видео, в котором сообщается, что в ближайшее время корпорация Valve выпустит масштабное дополнение для игры Counter-Strike: Global Offensive. Игроков может ожидать новая операция и редизайн игровых карт.

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Пока информации мало, но инсайдеры сообщают, что в новой операции может появиться дуэльный режим 1 на 1, а также кооперативный мод под названием "Выживание". Обновления стоит ждать и для режима Danger Zone (королевская битва), там может выйти новая зимняя карта.

Также инсайдеры сообщают, что уже в ближайшее время должно выйти обновление для карт Mirage и Office. Пока неизвестно, какие именно изменения будут на этих картах, но упоминание о них были замечены в каталоге с новыми текстурами к игре.

В новом обновлении от Valve могут изменить соревновательную карту Mirage / фото с сайта HLTV

Комьюнити CS:GO уже неоднократно обращалось к Valve с просьбами обновить карту Mirage. Также известный инсайдер DonHaci в своем твиттере шутил по поводу этой карты, а официальный аккаунт игры CS:GO ответил на его твит задумчивым смайликом. Кажется, разработчики наконец услышали фанатов.

Операции в CS:GO Это набор дополнительного контента для игры, который продается по отдельной цене. С ним в CS:GO добавляют новые соревновательные карты, скины, кейсы, миссии и многое другое. Часть доходов от продажи пропусков для операции идет авторам, контент которых был включен в операцию.

Последняя операция для игры CS:GO вышла год назад, главным нововведением тогда стали скины на оперативников. Точная дата выхода новой операции пока не называется, но инсайдеры отмечают, что релиз должен состояться до конца текущего года.