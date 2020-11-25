Один з колишніх співробітників компанії Valve розповів про проблеми ігрового рушія Source Engine. З його слів можна зрозуміти чому розробники оновлюють CS:GO так рідко.

Колишній співробітник Valve Річард Гелдріч у своєму твіттері розповів про проблеми нинішнього ігрового рушія для CS:GO. Він працював у компанії з 2009 по 2014 рік.

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У грі CS:GO використовується ігровий рушій Source Engine, який на думку Річарда вже дуже застарів. У своєму твіттері він відмітив наступне:

При роботі з Source Engine ви зіткнетеся з горами старого коду, який вже ніхто не розуміє. Жодна людина повністю не розбирається у ньому. Дуже важко додавати нові графічні функції в ігровий рушій, не зіпсувавши що-небудь при цьому. Не можна просто видалити або змінити частину коду, яку ви вважаєте непотрібною. Оскільки ця частина, швидше за все, вже використовувалася для чогось, але де саме, ви навіть не можете припустити. Це траплялося зі мною при роботі над CS:GO.

Source Engine – ігровий рушій, розроблений корпорацією Valve, який використовується нею для створення різноманітних відеоігор. Перша гра на його основі вийшла ще у 2004 році.

На думку Річарда Гелдріча розробники просто бояться вносити зміни у гру. Існує висока ймовірність щось зламати у цьому ігровому рушії. Навіть оновлення тіней у грі CS:GO, вимагало від розробників багатомісячних "титанічних" зусиль.

У мережі вже неодноразово з'являлися чутки про новий ігровий рушій для CS:GO (Source 2). Поки інсайдери повідомляють, що цю подію варто чекати не раніше кінця 2021 року. Але варто відзначити, що Valve вже перенесли на новий ігровий рушій Dota 2.

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