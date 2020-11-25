Один из бывших сотрудников компании Valve рассказал о проблемах игрового движка Source Engine. По его словам можно понять почему разработчики обновляют CS:GO так редко.

Бывший сотрудник Valve Ричард Гелдрич в своем твиттере рассказал о проблемах нынешнего игрового движка для CS:GO. Он работал в компании с 2009 по 2014 год.

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В игре CS:GO используется игровой движок Source Engine, который по мнению Ричарда уже очень устарел. В своем твиттере он отметил следующее:

При работе с Source Engine вы столкнетесь с горами старого кода, который уже никто не понимает. Ни один человек полностью не разбирается в нем. Очень трудно добавлять новые графические функции в игровой движок, не испортив что-нибудь при этом. Нельзя просто удалить или изменить часть кода, которую вы считаете ненужной. Поскольку эта часть, скорее всего, уже использовалась для чего-то, но где именно, вы даже не можете предположить. Это случалось со мной при работе над CS:GO.

Source Engine – игровой движок, разработанный корпорацией Valve, который используется ею для создания разнообразных видеоигр. Первая игра на его основе вышла еще в 2004 году.

По мнению Ричарда Гелдрича разработчики просто боятся вносить изменения в игру. Существует высокая вероятность что-то сломать в этом игровом движке. Даже обновление теней в игре CS:GO, требовало от разработчиков многомесячных "титанических" усилий.

В сети уже неоднократно появлялись слухи о новом игровом движке для CS:GO (Source 2). Пока инсайдеры сообщают, что это событие стоит ожидать не ранее конца 2021 года. Но стоит отметить, что Valve уже перенесли на новый игровой движок Dota 2.

Смотрите сравнение игры Dota 2 на игровых движках Source 1 и Source 2 – видео