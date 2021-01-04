CS:GO, The Sims 4 та Red Dead Redemption 2: відомі переможці Steam Awards 2020
Онлайн-магазин Steam назвав переможців щорічної премії Steam Awards 2020. Шанувальники відеоігор обрали найкращі проєкти у 10 різноманітних категоріях.
Відомий сервіс Steam опублікував результати користувацького голосування за премію Steam Awards 2020. Шанувальники відеоігор визначили найкращі проєкти у крамниці Steam за 2020 рік. Голосування тривало з 22 грудня по 3 січня.
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Голосування розпочалося разом зі стартом новорічного розпродажу, а завершилося вчора ввечері, але ігри зі знижками у цій крамниці можна ще придбати до 5 січня. Всього було представлено 10 різноманітних номінацій, у кожній по 5 відеоігор. Грою року за версією користувачів Steam стала Red Dead Redemption 2, яка також отримала нагороду за найкращий сюжет. Це єдина відеогра, яка змогла здобути перемогу одразу у двох номінаціях.
Найкращою грою для систем VR стала Half-Life: Alyx, а найкращим проєктом з тривалою підтримкою – Counter-Strike: Global Offensive. Найкращий візуальний стиль в Ori and the Will of the Wisps, а саундтрек у DOOM Eternal. У Sims 4 геймери розслабляються та медитують, а Apex Legends не дається гравцям та вони "горять" через цей проєкт. Найкращий кооператив у Fall Guys, а найбільше інновацій у сферу відеоігор принесла Death Stranding.
Повний список номінантів та переможців Steam Awards 2020:
Гра року:
- Red Dead Redemption 2
- Hades
- DOOM Eternal
- Fall Guys
- Death Stranding
Найкращий візуальний стиль:
- Ori and the Will of the Wisps
- Battlefield V
- There Is No Game
- Marvel's Avengers
- Black Mesa
Найкраща гра з видатним сюжетом:
- Red Dead Redemption 2
- Detroit: Become Human
- Mafia: Definitive Edition
- Metro: Exodus
- Horizon: Zero Dawn
Гра року для VR:
- Half-Life: Alyx
- Phasmophobia
- The Room VR: A Dark Matter
- Thief Simulator VR
- Star Wars: Squadrons
Найкраща гра з тривалою підтримкою:
- Counter-Strike: Global Offensive
- Among Us
- Terraria
- The Witcher 3: Wild Hunt
- No Man's Sky
Найкраща кооперативна гра:
- Fall Guys
- Sea of Thieves
- Borderlands 3
- Deep Rock Galactic
- Risk of Rain 2
Найбільш інноваційний геймплей:
- Death Stranding
- Control
- Superliminal
- Noita
- Teardown
Найскладніша гра:
- Apex Legends
- Crusader Kings III
- Ghostrunner
- FIFA 21
- GTFO
Найкраща медитативна гра:
- The Sims 4
- Microsoft Flight Simulator
- Satisfactory Untitled
- Goose Game
- Factorio
Найкращий саундтрек:
- DOOM Eternal
- Halo: The Master Chief Collection
- Helltaker
- Need for Speed: Heat
- Persona 4 Golden
Red Dead Redemption 2 – найкраща гра у 2020 році за версією користувачів Steam / світлина з порталу Forbes
SteamОнлайн-сервіс цифрового розповсюдження відеоігор та програм, який був розроблений та підтримується компанією Valve. Steam забезпечує встановлення та оновлення відеоігор, хмарні збереження та текстовий чи голосовий зв'язок між користувачами.
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