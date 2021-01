Онлайн-магазин Steam назвав переможців щорічної премії Steam Awards 2020. Шанувальники відеоігор обрали найкращі проєкти у 10 різноманітних категоріях.

Відомий сервіс Steam опублікував результати користувацького голосування за премію Steam Awards 2020. Шанувальники відеоігор визначили найкращі проєкти у крамниці Steam за 2020 рік. Голосування тривало з 22 грудня по 3 січня.

Голосування розпочалося разом зі стартом новорічного розпродажу, а завершилося вчора ввечері, але ігри зі знижками у цій крамниці можна ще придбати до 5 січня. Всього було представлено 10 різноманітних номінацій, у кожній по 5 відеоігор. Грою року за версією користувачів Steam стала Red Dead Redemption 2, яка також отримала нагороду за найкращий сюжет. Це єдина відеогра, яка змогла здобути перемогу одразу у двох номінаціях.

Найкращою грою для систем VR стала Half-Life: Alyx, а найкращим проєктом з тривалою підтримкою – Counter-Strike: Global Offensive. Найкращий візуальний стиль в Ori and the Will of the Wisps, а саундтрек у DOOM Eternal. У Sims 4 геймери розслабляються та медитують, а Apex Legends не дається гравцям та вони "горять" через цей проєкт. Найкращий кооператив у Fall Guys, а найбільше інновацій у сферу відеоігор принесла Death Stranding.

Повний список номінантів та переможців Steam Awards 2020:

Гра року:

Red Dead Redemption 2

Hades

DOOM Eternal

Fall Guys

Death Stranding

Найкращий візуальний стиль:

Ori and the Will of the Wisps

Battlefield V

There Is No Game

Marvel's Avengers

Black Mesa

Найкраща гра з видатним сюжетом:

Red Dead Redemption 2

Detroit: Become Human

Mafia: Definitive Edition

Metro: Exodus

Horizon: Zero Dawn

Гра року для VR:

Half-Life: Alyx

Phasmophobia

The Room VR: A Dark Matter

Thief Simulator VR

Star Wars: Squadrons

Найкраща гра з тривалою підтримкою:

Counter-Strike: Global Offensive

Among Us

Terraria

The Witcher 3: Wild Hunt

No Man's Sky

Найкраща кооперативна гра:

Fall Guys

Sea of Thieves

Borderlands 3

Deep Rock Galactic

Risk of Rain 2

Найбільш інноваційний геймплей:

Death Stranding

Control

Superliminal

Noita

Teardown

Найскладніша гра:

Apex Legends

Crusader Kings III

Ghostrunner

FIFA 21

GTFO

Найкраща медитативна гра:

The Sims 4

Microsoft Flight Simulator

Satisfactory Untitled

Goose Game

Factorio

Найкращий саундтрек:

DOOM Eternal

Halo: The Master Chief Collection

Helltaker

Need for Speed: Heat

Persona 4 Golden

Red Dead Redemption 2 – найкраща гра у 2020 році за версією користувачів Steam / світлина з порталу Forbes