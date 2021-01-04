CS:GO, The Sims 4 и Red Dead Redemption 2: известны победители Steam Awards 2020
Онлайн-магазин Steam назвал победителей ежегодной премии Steam Awards 2020. Поклонники видеоигр выбрали лучшие проекты в 10 различных категориях.
Известный сервис Steam опубликовал результаты пользовательского голосования за премию Steam Awards 2020. Поклонники видеоигр определили лучшие проекты в магазине Steam за 2020 год. Голосование длилось с 22 декабря по 3 января.
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Голосование началось вместе со стартом новогодней распродажи, а завершилось вчера вечером, но игры со скидками в этом магазине можно еще приобрести до 5 января. Всего было представлено 10 различных номинаций, в каждой по 5 видеоигр. Игрой года по версии пользователей Steam стала Red Dead Redemption 2, которая также получила награду за лучший сюжет. Это единственная видеоигра, которая смогла одержать победу сразу в двух номинациях.
Лучшей игрой для систем VR стала Half-Life: Alyx, а лучшим проектом с длительной поддержкой – Counter-Strike: Global Offensive. Лучший визуальный стиль в Ori and the Will of the Wisps, а саундтрек в DOOM Eternal. В Sims 4 геймеры расслабляются и медитируют, а Apex Legends не дается игрокам и они "горят" из-за этого проекта. Лучший кооператив в Fall Guys, а больше всего инноваций в сферу видеоигр принесла Death Stranding.
Полный список номинантов и победителей Steam Awards 2020:
Игра года:
- Red Dead Redemption 2
- Hades
- DOOM Eternal
- Fall Guys
- Death Stranding
Лучший визуальный стиль:
- Ori and the Will of the Wisps
- Battlefield V
- There Is No Game
- Marvel's Avengers
- Black Mesa
Лучшая игра с выдающимся сюжетом:
- Red Dead Redemption 2
- Detroit: Become Human
- Mafia: Definitive Edition
- Metro: Exodus
- Horizon: Zero Dawn
Игра года для VR:
- Half-Life: Alyx
- Phasmophobia
- The Room VR: A Dark Matter
- Thief Simulator VR
- Star Wars: Squadrons
Лучшая игра с длительной поддержкой:
- Counter-Strike: Global Offensive
- Among Us
- Terraria
- The Witcher 3: Wild Hunt
- No Man's Sky
Лучшая кооперативная игра:
- Fall Guys
- Sea of Thieves
- Borderlands 3
- Deep Rock Galactic
- Risk of Rain 2
Самый инновационный геймплей:
- Death Stranding
- Control
- Superliminal
- Noita
- Teardown
Самая сложная игра:
- Apex Legends
- Crusader Kings III
- Ghostrunner
- FIFA 21
- GTFO
Лучшая медитативная игра:
- The Sims 4
- Microsoft Flight Simulator
- Satisfactory Untitled
- Goose Game
- Factorio
Лучший саундтрек:
- DOOM Eternal
- Halo: The Master Chief Collection
- Helltaker
- Need for Speed: Heat
- Persona 4 Golden
Red Dead Redemption 2 – лучшая игра в 2020 году по версии пользователей Steam / фотография с портала Forbes
SteamОнлайн-сервис цифрового распространения видеоигр и программ, который был разработан и поддерживается компанией Valve. Steam обеспечивает установку и обновление видеоигр, облачные сохранения и текстовую или голосовую связь между пользователями.
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