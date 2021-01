Онлайн-магазин Steam назвал победителей ежегодной премии Steam Awards 2020. Поклонники видеоигр выбрали лучшие проекты в 10 различных категориях.

Известный сервис Steam опубликовал результаты пользовательского голосования за премию Steam Awards 2020. Поклонники видеоигр определили лучшие проекты в магазине Steam за 2020 год. Голосование длилось с 22 декабря по 3 января.

Голосование началось вместе со стартом новогодней распродажи, а завершилось вчера вечером, но игры со скидками в этом магазине можно еще приобрести до 5 января. Всего было представлено 10 различных номинаций, в каждой по 5 видеоигр. Игрой года по версии пользователей Steam стала Red Dead Redemption 2, которая также получила награду за лучший сюжет. Это единственная видеоигра, которая смогла одержать победу сразу в двух номинациях.

Лучшей игрой для систем VR стала Half-Life: Alyx, а лучшим проектом с длительной поддержкой – Counter-Strike: Global Offensive. Лучший визуальный стиль в Ori and the Will of the Wisps, а саундтрек в DOOM Eternal. В Sims 4 геймеры расслабляются и медитируют, а Apex Legends не дается игрокам и они "горят" из-за этого проекта. Лучший кооператив в Fall Guys, а больше всего инноваций в сферу видеоигр принесла Death Stranding.

Полный список номинантов и победителей Steam Awards 2020:

Игра года:

Red Dead Redemption 2

Hades

DOOM Eternal

Fall Guys

Death Stranding

Лучший визуальный стиль:

Ori and the Will of the Wisps

Battlefield V

There Is No Game

Marvel's Avengers

Black Mesa

Лучшая игра с выдающимся сюжетом:

Red Dead Redemption 2

Detroit: Become Human

Mafia: Definitive Edition

Metro: Exodus

Horizon: Zero Dawn

Игра года для VR:

Half-Life: Alyx

Phasmophobia

The Room VR: A Dark Matter

Thief Simulator VR

Star Wars: Squadrons

Лучшая игра с длительной поддержкой:

Counter-Strike: Global Offensive

Among Us

Terraria

The Witcher 3: Wild Hunt

No Man's Sky

Лучшая кооперативная игра:

Fall Guys

Sea of Thieves

Borderlands 3

Deep Rock Galactic

Risk of Rain 2

Самый инновационный геймплей:

Death Stranding

Control

Superliminal

Noita

Teardown

Самая сложная игра:

Apex Legends

Crusader Kings III

Ghostrunner

FIFA 21

GTFO

Лучшая медитативная игра:

The Sims 4

Microsoft Flight Simulator

Satisfactory Untitled

Goose Game

Factorio

Лучший саундтрек:

DOOM Eternal

Halo: The Master Chief Collection

Helltaker

Need for Speed: Heat

Persona 4 Golden

Red Dead Redemption 2 – лучшая игра в 2020 году по версии пользователей Steam / фотография с портала Forbes