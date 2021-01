Користувачі платформи reddit за цей рік створили неймовірну кількість цікавих мемів. Навіть роботи за мотивами Cyberpunk 2077 потрапили у цей рейтинг, хоча гра вийшла лише у грудні 2020. Геймери жартували на різноманітні теми цього року, детальніше – у матеріалі.

На платформі reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найкращих мемів з цієї платформи за 2020 рік.

10 місце – Завжди незадоволені

Кількість лайків – 117 тисяч

Автор – _Imagine_Me_

1997: боже, це виглядає так реально

2013: чортова графіка, виглядає так піксельно

2020: чортова графіка, мій PC не може це запустити

9 місце – Сумна геймерська доля

Кількість лайків – 121 тисяча

Автор – As_IfyouKnowMe

Мій тато полюбляє залишати повідомлення для мене на своєму сервері у Minecraft

Напис: чому ліжко подвійне? У тебе немає дівчини

8 місце – Ліжко з майбутнього

Кількість лайків – 127 тисяч

Автор – General_Snack

V (Ві): так я сплю

7 місце – Сімейні ревнощі

Кількість лайків – 128 тисяч

Автор – SrGrafo

Маленька дівчинка: мама, мій брат DLC

Мама: чому ти так вирішила?

6 місце – Кібербіль 2077

Кількість лайків – 129 тисяч

Автор – Proscojoncio

Кібербіль 2077

5 місце – Геймери та безкоштовні ігри

Кількість лайків – 136 тисяч

Автор – SrGrafo

Молодий геймер: о, безкоштовна гра, поклади її в кошик

Старший геймер: ти ніколи не будеш грати у цю гру

Молодий геймер: поклади її в кошик

Старший геймер: ти ненавидиш цей жанр

Молодий геймер: о так, а зараз поклади її в кошик

4 місце – Гордон Рамзі та кури з The Legend of Zelda

Кількість лайків – 137 тисяч

Автор – dfpcmaia

Чому курка перебігла дорогу? Тому що ти, чорт забирай, не приготував її!

3 місце – Цього святкового сезону...

Кількість лайків – 140 тисяч

Автор – cdq1985

Жінка: я хочу придбати Xbox

Продавець: який? Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S чи Xbox Series X?

2 місце – Хтось просто любить гроші

Кількість лайків – 144 тисячі

Автор – NextHammer

Трилогія тоді

Трилогія зараз

1 місце – Складна доля батьків-геймерів

Кількість лайків – 150 тисяч

Автор – gammalantern

Я: лягаю раніше спати, щоб встати о 6 ранку та пограти перед роботою у Cyberpunk 2077.

Моя дворічна дочка о 2 ночі: прокидайся вже, татусь. Ми повинні подивитися "Свинку Пеппу" протягом 2 годин, бо мені приснився кошмар.