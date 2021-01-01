Найкращі геймерські меми у 2020 році: Cyberpunk 2077, Minecraft та Xbox
Користувачі платформи reddit за цей рік створили неймовірну кількість цікавих мемів. Навіть роботи за мотивами Cyberpunk 2077 потрапили у цей рейтинг, хоча гра вийшла лише у грудні 2020. Геймери жартували на різноманітні теми цього року, детальніше – у матеріалі.
На платформі reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найкращих мемів з цієї платформи за 2020 рік.
Цікаво Відомі відеоігри, які отримали найбільшу кількість нагород у номінації "Гра року"
10 місце – Завжди незадоволені
Кількість лайків – 117 тисяч
Автор – _Imagine_Me_
1997: боже, це виглядає так реально
2013: чортова графіка, виглядає так піксельно
2020: чортова графіка, мій PC не може це запустити
9 місце – Сумна геймерська доля
Кількість лайків – 121 тисяча
Автор – As_IfyouKnowMe
Мій тато полюбляє залишати повідомлення для мене на своєму сервері у Minecraft
Напис: чому ліжко подвійне? У тебе немає дівчини
8 місце – Ліжко з майбутнього
Кількість лайків – 127 тисяч
Автор – General_Snack
V (Ві): так я сплю
7 місце – Сімейні ревнощі
Кількість лайків – 128 тисяч
Автор – SrGrafo
Маленька дівчинка: мама, мій брат DLC
Мама: чому ти так вирішила?
6 місце – Кібербіль 2077
Кількість лайків – 129 тисяч
Автор – Proscojoncio
Кібербіль 2077
5 місце – Геймери та безкоштовні ігри
Кількість лайків – 136 тисяч
Автор – SrGrafo
Молодий геймер: о, безкоштовна гра, поклади її в кошик
Старший геймер: ти ніколи не будеш грати у цю гру
Молодий геймер: поклади її в кошик
Старший геймер: ти ненавидиш цей жанр
Молодий геймер: о так, а зараз поклади її в кошик
4 місце – Гордон Рамзі та кури з The Legend of Zelda
Кількість лайків – 137 тисяч
Автор – dfpcmaia
Чому курка перебігла дорогу? Тому що ти, чорт забирай, не приготував її!
3 місце – Цього святкового сезону...
Кількість лайків – 140 тисяч
Автор – cdq1985
Жінка: я хочу придбати Xbox
Продавець: який? Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S чи Xbox Series X?
2 місце – Хтось просто любить гроші
Кількість лайків – 144 тисячі
Автор – NextHammer
Трилогія тоді
Трилогія зараз
1 місце – Складна доля батьків-геймерів
Кількість лайків – 150 тисяч
Автор – gammalantern
Я: лягаю раніше спати, щоб встати о 6 ранку та пограти перед роботою у Cyberpunk 2077.
Моя дворічна дочка о 2 ночі: прокидайся вже, татусь. Ми повинні подивитися "Свинку Пеппу" протягом 2 годин, бо мені приснився кошмар.
Поділитися новиною