Лучшие геймерские мемы в 2020 году: Cyberpunk 2077, Minecraft и Xbox
Пользователи платформы reddit за этот год создали невероятное количество интересных мемов. Даже работы по мотивам Cyberpunk 2077 попали в этот рейтинг, хотя игра вышла только в декабре 2020. Геймеры шутили на различные темы в этом году, подробнее – в материале.
На платформе reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за 2020 год.
Интересно Известны видеоигры, которые получили наибольшее количество наград в номинации "Игра года"
10 место – Всегда недовольны
Количество лайков – 117 тысяч
Автор – _Imagine_Me_
1997: боже, это выглядит так реально
2013: чертова графика, выглядит так пиксельно
2020: чертова графика, мой PC не может это запустить
9 место – Печальная геймерская судьба
Количество лайков – 121 тысяча
Автор – As_IfyouKnowMe
Мой папа любит оставлять сообщения для меня на своем сервере в Minecraft
Надпись: почему кровать двойная? У тебя нет девушки
8 место – Кровать из будущего
Количество лайков – 127 тысяч
Автор – General_Snack
V (Ви): так я сплю
7 место – Семейная ревность
Количество лайков – 128 тысяч
Автор – SrGrafo
Маленькая девочка: мама, мой брат DLC
Мама почему ты так решила?
6 место – Киберболь 2077
Количество лайков – 129 тысяч
Автор – Proscojoncio
Киберболь 2077
5 место – Геймеры и бесплатные игры
Количество лайков – 136 тысяч
Автор – SrGrafo
Молодой геймер: о, бесплатная игра, положи ее в корзину
Старший геймер: ты никогда не будешь играть в эту игру
Молодой геймер: положи ее в корзину
Старший геймер: ты ненавидишь этот жанр
Молодой геймер: о да, а сейчас положи ее в корзину
4 место – Гордон Рамзи и куры с The Legend of Zelda
Количество лайков – 137 тысяч
Автор – dfpcmaia
Почему курица перешла дорогу? Потому что ты, черт побери, не приготовил ее!
3 место – Этого праздничного сезона...
Количество лайков – 140 тысяч
Автор – cdq1985
Женщина: я хочу приобрести Xbox
Продавец: какой? Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S или Xbox Series X?
2 место – Кто-то просто любит деньги
Количество лайков – 144 тысячи
Автор – NextHammer
Трилогия тогда
Трилогия сейчас
1 место – Сложная судьба родителей-геймеров
Количество лайков – 150 тысяч
Автор – gammalantern
Я: ложусь пораньше спать, чтобы встать в 6 утра и поиграть перед работой в Cyberpunk 2077.
Моя двухлетняя дочь в 2 ночи: просыпайся уже, папа. Мы должны посмотреть "Свинку Пеппу" в течение 2 часов, потому что мне приснился кошмар.
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