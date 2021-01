Пользователи платформы reddit за этот год создали невероятное количество интересных мемов. Даже работы по мотивам Cyberpunk 2077 попали в этот рейтинг, хотя игра вышла только в декабре 2020. Геймеры шутили на различные темы в этом году, подробнее – в материале.

На платформе reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за 2020 год.

Интересно Известны видеоигры, которые получили наибольшее количество наград в номинации "Игра года"

10 место – Всегда недовольны

Количество лайков – 117 тысяч

Автор – _Imagine_Me_

1997: боже, это выглядит так реально

2013: чертова графика, выглядит так пиксельно

2020: чертова графика, мой PC не может это запустить

9 место – Печальная геймерская судьба

Количество лайков – 121 тысяча

Автор – As_IfyouKnowMe

Мой папа любит оставлять сообщения для меня на своем сервере в Minecraft

Надпись: почему кровать двойная? У тебя нет девушки

8 место – Кровать из будущего

Количество лайков – 127 тысяч

Автор – General_Snack

V (Ви): так я сплю

7 место – Семейная ревность

Количество лайков – 128 тысяч

Автор – SrGrafo

Маленькая девочка: мама, мой брат DLC

Мама почему ты так решила?

6 место – Киберболь 2077

Количество лайков – 129 тысяч

Автор – Proscojoncio

Киберболь 2077

5 место – Геймеры и бесплатные игры

Количество лайков – 136 тысяч

Автор – SrGrafo

Молодой геймер: о, бесплатная игра, положи ее в корзину

Старший геймер: ты никогда не будешь играть в эту игру

Молодой геймер: положи ее в корзину

Старший геймер: ты ненавидишь этот жанр

Молодой геймер: о да, а сейчас положи ее в корзину

4 место – Гордон Рамзи и куры с The Legend of Zelda

Количество лайков – 137 тысяч

Автор – dfpcmaia

Почему курица перешла дорогу? Потому что ты, черт побери, не приготовил ее!

3 место – Этого праздничного сезона...

Количество лайков – 140 тысяч

Автор – cdq1985

Женщина: я хочу приобрести Xbox

Продавец: какой? Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S или Xbox Series X?

2 место – Кто-то просто любит деньги

Количество лайков – 144 тысячи

Автор – NextHammer

Трилогия тогда

Трилогия сейчас

1 место – Сложная судьба родителей-геймеров

Количество лайков – 150 тысяч

Автор – gammalantern

Я: ложусь пораньше спать, чтобы встать в 6 утра и поиграть перед работой в Cyberpunk 2077.

Моя двухлетняя дочь в 2 ночи: просыпайся уже, папа. Мы должны посмотреть "Свинку Пеппу" в течение 2 часов, потому что мне приснился кошмар.