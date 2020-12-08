Гра Cyberpunk 2077 вже отримала перші рецензії від провідних видань. Більшості відеогра дуже сподобалася, але деякі критики виставили грі низькі бали.

На агрегаторі рецензій Metacritic з'явилися перші оцінки довгоочікуваної відеогри Cyberpunk 2077. Зараз у гри 91 бал зі 100 від критиків (на основі 44 рецензій), звичайні геймери ще не встигли оцінити новий проєкт від CD Projekt.

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Відеогру поки оглядали лише на PC, що з версіями для консолей поки невідомо. Критикам Cyberpunk 2077 дуже сподобалася, чимала кількість видань виставила грі оцінку у 100 балів зі 100. Хвалять відеогру за масштабний ігровий світ, продуманих персонажів, цікаві завдання та неймовірну атмосферу. Більшість відзначає, що баги у грі не критичні, але їх просто чимала кількість поки. Також у деяких видань є претензії до геймплейної складової Cyberpunk 2077. Журналісти з цих порталів відмічають, що геймплей може здатися застарілим.

Ось лише деякі цікаві рецензії від провідних видань:

TheGamer оцінили відеогру у 100 балів та відмітили:

Я V, а гра Сільверхенд – я не можу вивести Cyberpunk 2077 з голови.

V (Ві) – головний персонаж відеогри Cyberpunk 2077.

Журналістам з VGC (100 балів) також дуже сподобалася гра:

Захоплююча та приголомшлива RPG, яка підняла планку кінематографічної якості в іграх з відкритим світом.

100 балів гра отримала й від GamesRadar+, їм сподобалася атмосфера:

Те, чого не вистачає Cyberpunk 2077 у сюжетній кампанії, він компенсує можливостями та атмосферою, пропонуючи світ інтриг та насильства, несхожий на будь-який інший.

На думку журналістів з Areajugones (95 балів), Cyberpunk 2077 повинна змінити жанр відеоігор з відкритим світом:

Якщо Skyrim і GTA V стали поворотним моментом для своїх жанрів на початку десятих, то Cyberpunk 2077 покликана виконати те ж саме у 2020 році, попри недоліки.

Портал IGN виставив 90 балів зі 100, журналістам цього видання сподобалася варіативність у грі, вони відзначають:

Гра пропонує приголомшливий вибір у тому, як створити власного персонажа, підійти до квестів та протистояти ворогам, і ваші рішення можуть мати відчутний вплив як на навколишній світ, так й на історії людей, які його населяють.

Журналісти з порталу GameMAG (90 балів) написали наступне:

Ми сумніваємося, що є дуже багато людей, які не вірять у CD Projekt RED, але якщо ви один з них, будьте обережні – Cyberpunk 2077 – це щось, що змінить ваш погляд на ігрову індустрію в цілому.

Але не всі задоволені цією грою, PC Gamer виставили всього 78 балів та відмітили:

Деякі приємні персонажі та історії вклались у дивовижний відкритий світ, але неприємні помилки на кожному кроці псують все.

GamesBeat оцінили Cyberpunk 2077 у низькі 60 балів та написали:

Я думаю, що Cyberpunk 2077 забезпечить гострі ігрові відчуття, яких шукає більшість. Але у деяких ключових для мене областях йому дуже не вистачає, і багато в чому це через його високі амбіції.

Cyberpunk 2077 сподобався більшості провідних видань / світлина з порталу IGN