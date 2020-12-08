Игра Cyberpunk 2077 уже получила первые рецензии от ведущих изданий. Большинству видеоигра очень понравилась, но некоторые критики выставили игре низкие баллы.

На агрегаторе рецензий Metacritic появились первые оценки долгожданной видеоигры Cyberpunk 2077. Сейчас в игры 91 балл из 100 от критиков (на основе 44 рецензий), обычные геймеры еще не успели оценить новый проект от CD Projekt.

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Видеоигру пока обозревали только на PC, что с версиями для консолей пока неизвестно. Критикам Cyberpunk 2077 очень понравилась, немалое количество изданий выставило игре оценку в 100 баллов из 100. Хвалят видеоигру за масштабный игровой мир, продуманных персонажей, интересные задачи и невероятную атмосферу. Большинство отмечает, что баги в игре не критичны, но их просто немалое количество пока. Также в некоторых изданий есть претензии к геймплейной составляющей Cyberpunk 2077. Журналисты из этих порталов отмечают, что геймплей может показаться устаревшим.

Вот лишь некоторые интересные рецензии от ведущих изданий:

TheGamer оценили видеоигру в 100 баллов и отметили:

Я V, а игра Сильверхенд – я не могу вывести Cyberpunk 2077 из головы.

V (Ви) – главный персонаж видеоигры Cyberpunk 2077.

Журналистам с VGC (100 баллов) также очень понравилась игра:

Увлекательная и потрясающая RPG, которая подняла планку кинематографического качества в играх с открытым миром.

100 баллов игра получила и от GamesRadar+, им понравилась атмосфера:

То, чего не хватает Cyberpunk 2077 в сюжетной кампании, он компенсирует возможностями и атмосферой, предлагая мир интриг и насилия, непохожий на любой другой.

По мнению журналистов из Areajugones (95 баллов), Cyberpunk 2077 должна изменить жанр видеоигр с открытым миром:

Если Skyrim и GTA V стали поворотным моментом для своих жанров в начале десятых, то Cyberpunk 2077 призвана проделать то же самое в 2020 году, несмотря на недостатки.

Портал IGN выставил 90 баллов из 100, журналистам этого издания понравилась вариативность в игре, они отмечают:

Игра предлагает потрясающий выбор в том, как создать собственного персонажа, подойти к квестам и противостоять врагам, и ваши решения могут иметь ощутимое влияние как на окружающий мир, так и на истории людей, которые его населяют.

Журналисты портала GameMAG (90 баллов) написали следующее:

Мы сомневаемся, что есть очень много людей, которые не верят в CD Projekt RED, но если вы один из них, будьте осторожны – Cyberpunk 2077 – это нечто, что изменит ваш взгляд на игровую индустрию в целом.

Но не все довольны этой игрой, PC Gamer выставили всего 78 баллов и отметили:

Некоторые приятные персонажи и истории уложились в удивительный открытый мир, но неприятные ошибки на каждом шагу портят все.

GamesBeat оценили Cyberpunk 2077 в низкие 60 баллов и написали:

Я думаю, что Cyberpunk 2077 обеспечит острые игровые ощущения, которых ищет большинство. Но в некоторых ключевых для меня областях ему очень не хватает, и во многом это из-за его высоких амбиций.

Cyberpunk 2077 понравился большинству ведущих изданий / фотография с портала IGN