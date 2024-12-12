Оновлення для Cyberpunk 2077 містить таємний квест з посиланням на одну з найкращих ігор року

CD Projekt Red заховала таємний квест в оновленні 2.2 до гри Cyberpunk 2077. Загадкова місія натхненна однією з найуспішніших інді-ігор 2024 року.

Гравці тепер можуть розпочати приховану місію, пов'язану з покерним роуглайком Balatro, з ексклюзивними нагородами, які чекають на них у грі, повідомляє 24 Канал.

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Квест починається, коли головний герой V отримує повідомлення від загадкового персонажа, на ім'я Джим Б., аватар якого нагадує символ карткової масті з Balatro.

Джим Б. ставить перед Ві завдання знайти колекцію "джокерів", розкиданих по всьому Найт Сіті. Гравці, які виконають місію, отримують у винагороду ексклюзивні ігрові предмети, зокрема підставку для карт у стилі Balatro як прикрасу для квартири та тематичну футболку.



Нагорода за квест / Фото SynthPotato

Ідея цього кросовера належить піар-директору CD Projekt Red Радеку Грабовському, а сам квест розробила Марія Мазур.

Варто зазначити, що це не перша колаборація Cyberpunk 2077 та Balatro. Минулої осені, за пропозицією Грабовського, в рамках оновлення контенту до Balatro були додані карти на тему кіберпанку.

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Оновлення 2.2 Cyberpunk 2077 вийшло 10 грудня для ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Хоча кросовер Balatro є одним з найпомітніших доповнень, гравці шукають у грі інші недокументовані зміни, ділячись своїми знахідками на форумах/