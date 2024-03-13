Величезний мод для Dark Souls 3 виглядає наче окрема повноцінна гра після 4 років розробки

Dark Souls: Archthrones, який розробляється вже чотири роки, цього тижня нарешті отримає демоверсію, в яку можна буде повноцінно грати. Команда випустила трейлер, який виглядає приголомшливо.

Перший трейлер

Якщо ви мріяли отримати більше контенту для Dark Souls 3, то приготуйтеся. Колосальний мод уже на підході, але ви легко можете сплутати його з повноцінним DLC чи навіть окремою грою від FromSoftware.

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Це, мабуть, найкращий приклад того, наскільки талановитими можуть бути віддані фанати відеоігор. Archthrones перебуває в розробці вже близько чотирьох років, але дивлячись на трейлер, стає зрозуміло, чому так довго. Модифікація обіцяє переробити Dark Souls 3 "у небачених раніше масштабах", з альтернативною історією, що розгортається перед подіями першої гри, і ще більш смертоносними босами для боротьби.

Згідно зі сторінкою на Patreon, сюжет "розгортається в п'яти унікальних світах, до кожного з яких можна потрапити через Nexus of Embers".

Трейлер мода Archthrones для Dark Souls 3: відео

Хоча конкретної дати виходу повної версії досі немає, безплатну демоверсію можна буде пограти вже з цього тижня, а саме 15 березня. Наразі незрозуміло, скільки триватиме ця демоверсія і що ми зможемо в ній робити, але, сподіваємося, вона дасть нам гарну можливість побродити по локаціях мода і поборотися з деякими ворогами, можливо, навіть з одним із нових босів.

Для тих, хто стежить за проєктом вже деякий час, ця демоверсія була довгоочікуваною. Спочатку планувалося, що вона вийде у вересні 2023 року, але її відклали, щоб дати розробникам більше часу на доопрацювання. Вперше її перенесли на жовтень, але вже у наступному пості команда повідомила таке: "З огляду на те, що відгуки від наших тестувальників продовжують надходити, стає зрозуміло, що у нас попереду ще більше роботи, ніж ми очікували". У грудневому дописі на Patreon вони деталізували це питання і зазначили, що "все ще існують проблеми з продуктивністю, які потребують вирішення".

Однак зараз очікування майже закінчилося. Оскільки це мод, він буде доступний лише на ПК, тож, на жаль, усім, хто грає в Dark Souls 3 на консолях, доведеться його пропустити. Попри це, неймовірно захоплююче бачити таке величезне доповнення до рольової гри, яке з'явилося через стільки часу, зроблене фанатами й для фанатів.