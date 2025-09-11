Шанувальники віртуального футболу нудьгували без нової частини відомої серії увесь 2025 рік, але скоро все зміниться, повідомляє 24 Канал.

Коли чекати на FM 26?

Після скасування FM25, студія повністю зосередилася на тому аби зробити FM26 найдосконалішою в історії франшизи.

Офіційний слоган гри: "Глибше занурення. "Рідкий" футбол. Чиста драма".

Що таке "рідкий" футбол? "Рідкий" футбол або ж "liquid football" – це термін, який описує надзвичайно плавний і красивий командний футбол, де гравці завдяки постійному злагодженому руху та коротким передачам ніби "перетікають" полем, як рідина.

Головним нововведенням стало перенесення гри на рушій Unity. Це дозволило творцям проєкту суттєво оновити графічну складову, зокрема анімації та рухи гравців.

Трейлер гри – дивіться відео

Апгрейд отримав також інтерфейс. У FM 26 він покликаний стати максимально приязним до нових гравців та зручним для перевірених ветеранів серії.

Оновлений інтерфейс – перегляньте ролик

Приємним бонусом для шанувальників серії стане офіційна ліцензія англійської Прем'єр-ліги.

Реліз Football Manager 26 призначений на 4 листопада 2025 року на ПК, PlayStation 5, Xbox One та Xbox Series X|S.