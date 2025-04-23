Sony оголосила дату виходу Ghost of Yotei і показала новий сюжетний трейлер

Компанія Sony Interactive Entertainment разом зі студією Sucker Punch Productions підтвердили дату релізу пригодницького екшну у відкритому світі Ghost of Yotei. Гра є продовженням Ghost of Tsushima, яка вийшла у 2020 році.

Як стало відомо, Ghost of Yotei надійде у продаж 2 жовтня 2025 року ексклюзивно для консолі PS5, інформує 24 Канал.

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Ціна Ghost of Yotei

Базова версія гри коштуватиме 70 доларів, розширене видання з додатковими скінами та спорядженням – 80 доларів. Також заплановано колекційне видання. Попередні замовлення відкриються з 2 травня.

Що відомо про сюжет

Події гри розгортаються у 1603 році, більш ніж через 300 років після подій Ghost of Tsushima. Місцем дії обрано острів Хоккайдо біля гори Йотей, а головною героїнею стане новий Привид – мандрівна воїтелька, на ім'я Ацу.

Новий сюжетний трейлер Ghost of Yotei, який вийшов разом з анонсом дати релізу, розкриває зав’язку історії.

Банда розбійників убила сім’ю Ацу та залишила її помирати. Дівчина вижила, виросла та вирішила знайти й покарати кривдників.

Трихвилинний трейлер демонструє мальовничі пейзажі, майбутніх союзників Ацу, кілька видів зброї та нову ігрову механіку – можливість занурення в спогади героїні.

Розробники обіцяють ще більше свободи порівняно з Ghost of Tsushima, нелінійне проходження сюжетних завдань, несподівані загрози, функцію розташування табору в будь-якому місці відкритого світу, вдосконалену графіку та підтримку PS5 Pro.