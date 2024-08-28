Sony випадково підтвердила дату виходу Lego Horizon Adventures

Sony Interactive Entertainment, схоже, підтвердила дату виходу довгоочікуваної гри Lego Horizon Adventures від Guerrilla Games та Studio Gobo. Попри те, що офіційного анонсу ще не було, на сайті PlayStation з'явилася інформація про дату запуску гри.

Вперше Lego Horizon Adventures була представлена під час червневого фестивалю Summer Game Fest, а її реліз очікується до кінця 2024 року. Однак користувач Reddit, foreveryoung1108, нещодавно помітив на головній сторінці PlayStation банер з датою запуск гри – 14 листопада.

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Попри очікування, що офіційний анонс супроводжуватиме Indie World Showcase та Nintendo Direct Partner Showcase, жодних новин про гру не було надано під час цих заходів.

Що відомо про гру

Дія гри розгортається в тому ж світі, що і в серії Horizon від Guerrilla Games, але повністю переосмисленому в Lego.

Гравці візьмуть на себе роль мисливиці за машинами Елой, яка очолить групу різноманітних героїв на місії з порятунку прекрасного світу, створеного з Лего, від древнього зла, розкриваючи при цьому приховані таємниці їхнього минулого.

Lego Horizon Adventures: дивіться трейлер

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Lego Horizon Adventures розробляється для ПК (Steam та Epic Games Store), PlayStation 5 та Nintendo Switch. Гра обіцяє більш безтурботний тон порівняно з оригінальною серією. Вона також передбачає як локальний, так і мережевий кооперативний геймплей.