Останніми місяцями у мережі ширилися чутки про майбутній ремастер Days Gone й ось Sony офіційно представили майбутній проєкт, інформує 24 Канал.

До теми Похмура історія, живий світ і плавання: розробник Days Gone розповів про скасовний сиквел

Одна з найбільш недооцінених ігор отримає покращену версію

З часів релізу у 2019 році Days Gone змушувала геймерів вести довгі дискусії. Дехто її обожнює та називає одним з кращих ексклюзивів PlayStation – інші ж вважають, що це абсолютно "прохідна" гра.

Так чи інакше, в проєкту Bend Studio сформувалася віддана база шанувальників, які сподіваються, що одного дня світ все ж побачить сиквел.

І хоча поки що про це зовсім не йдеться, Sony все ж потішили геймерів ремастером оригіналу для PlayStation 5.

Трейлер Days Gone Remastered – дивіться відео

На останньому State of Play офіційно анонсували оновлену версію Days Gone.

Окрім покращення продуктивності та візуальних ефектів, Remastered запропонує гравцям одразу кілька нових ігрових режимів:

Horde Assault – аркадний режим, у якому ціль гравців полягає набрати якомога більше очків, винищуючи величезні "орди" зомбі, навіть більші, ніж ті, що зустрічаються в сюжетному режимі гри. Під контролем геймерів буде головний протагоніст та низка нових ігрових персонажів. На додачу режим міститиме косметичні елементи та багато іншого.

– аркадний режим, у якому ціль гравців полягає набрати якомога більше очків, винищуючи величезні "орди" зомбі, навіть більші, ніж ті, що зустрічаються в сюжетному режимі гри. Під контролем геймерів буде головний протагоніст та низка нових ігрових персонажів. На додачу режим міститиме косметичні елементи та багато іншого. Permadeath – новий хардкорний режим з 1 життям.

– новий хардкорний режим з 1 життям. Speedrun – спеціальний режим для "спідранерів".

Окрім того, розробники попрацювали над оновленням можливостей фоторежиму.

Апгрейд до Days Gone Remastered обійдеться власникам оригінальної гри у $9.99, повна ціна проєкту становитиме $49.99. Реліз видання призначено на 25 квітня 2025 року.