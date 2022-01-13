Тиждень тому геймдиректор Days Gone Джефф Росс прокоментував інформацію Sony про продажі гри Ghost of Tsushima. Він написав, що їхня відеогра продалася не меншим тиражем, щоправда, в її випадку такі цифри були не успіхом, а розчаруванням.

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Зрозуміло, що його інформація спровокувала чимало дискусій в мережі, а найцікавіше, що Джефф Росс на цьому зупинятися не став. Річ у тім, що він вирішив ще й поспілкуватися з журналістами порталу USA Today на тему скасованого сиквелу Days Gone.

Розробник розповів, що друга частина мала розвинути та доповнити ідеї оригіналу. Мовляв, відеогра створювалася з нуля, а тому вони встигли реалізувати лише мінімум своїх задумів. Зрозуміло, що паралельно з цим автори планували усунути й всі недоліки першої частини. Наприклад, розробники збиралися відмовитися від стелсу та відповідних місій.

Days Gone / Фото з крамниці Steam

Джефф відзначив, що друга частина мала стати прямим продовженням першої, тобто розвитком історії Дікона та його дружини Сари. А однією з найголовніших тем сиквелу могло стати туманне майбутнє людей в постапокаліптичному світі. Сама ж історія повинна була бути похмурою та напруженою, в дусі оригінальної відеогри.

Автори планували додати одразу кілька нових механік, наприклад, геймдиректор згадав про плавання, яке вони змушені були вирізати з оригіналу. А відкритий світ та поведінку тварин розробники хотіли зробити реалістичнішими: вовки мали регулярно виходити на полювання, а ведмеді часто приходили б на смітники за їжею. Також Джефф зазначив, що мотоцикл мав залишитися, а тему технологій та ґаджетів вони планували розвинути.

Days Gone / Фото з крамниці Steam

Наостанок відзначимо, що розробку сиквелу могли скасувати через низькі оцінки на агрегаторі рецензій Metacritic, хоча точної інформації з цього питання немає. Також додамо, що Джефф Росс вже не працює в Sony Bend. Зараз студія займається розробкою абсолютно нової відеогри з відкритим світом.

Трейлер відеогри Days Gone: відео