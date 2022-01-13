Неделю назад геймдиректор Days Gone Джефф Росс прокомментировал информацию Sony о продажах игры Ghost of Tsushima. Он написал, что их видеоигра продалась не меньшим тиражом, правда, в ее случае такие цифры были не успехом, а разочарованием.

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Понятно, что его информация спровоцировала немало дискуссий в сети, а самое интересное, что Джефф Росс на этом останавливаться не стал. Дело в том, что он решил еще пообщаться с журналистами портала USA Today на тему отмененного сиквела Days Gone.

Разработчик рассказал, что вторая часть должна была развить и дополнить идеи оригинала. Мол, видеоигра создавалась с нуля, поэтому они успели реализовать только минимум своих замыслов. Понятно, что параллельно с этим авторы планировали устранить все недостатки первой части. К примеру, разработчики собирались отказаться от стелса и соответствующих миссий.

Days Gone / Фото из магазина Steam

Джефф отметил, что вторая часть должна была стать прямым продолжением первой, то есть развитием истории Дикона и его жены Сары. А одной из самых главных тем сиквела могло стать туманное будущее людей в постапокалиптическом мире. Сама же история должна была быть мрачной и напряженной, в духе оригинальной видеоигры.

Авторы планировали добавить сразу несколько новых механик, например, геймдиректор вспомнил о плавании, которое они вынуждены были вырезать из оригинала. А открытый мир и поведение животных разработчики хотели сделать более реалистичными: волки должны были регулярно выходить на охоту, а медведи часто приходили бы на мусорники за едой. Также Джефф отметил, что мотоцикл должен был остаться, а тему технологий и гаджетов они планировали развить.

Days Gone / Фото из магазина Steam

Напоследок отметим, что разработку сиквела могли отменить из-за низких оценок на агрегаторе рецензий Metacritic, хотя точной информации по этому вопросу нет. Также добавим, что Джефф Росс уже не работает в Sony Bend. Сейчас студия занимается разработкой совершенно новой видеоигры с открытым миром.

Трейлер видеоигры Days Gone: видео