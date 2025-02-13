В последние месяцы в сети ходили слухи о предстоящем ремастере Days Gone и вот Sony официально представили будущий проект, информирует 24 Канал.

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Одна из самых недооцененных игр получит улучшенную версию

Со времен релиза в 2019 году Days Gone заставляла геймеров вести долгие дискуссии. Некоторые ее обожают и называют одним из лучших эксклюзивов PlayStation – другие же считают, что это абсолютно "проходная" игра.

Так или иначе, у проекта Bend Studio сформировалась преданная база поклонников, которые надеются, что однажды мир все же увидит сиквел.

И хотя пока что об этом речи совсем не идет, Sony все же порадовали геймеров ремастером оригинала для PlayStation 5.

Трейлер Days Gone Remastered – смотрите видео

На последнем State of Play официально анонсировали обновленную версию Days Gone.

Кроме улучшения производительности и визуальных эффектов, Remastered предложит игрокам сразу несколько новых игровых режимов:

Horde Assault – аркадный режим, в котором цель игроков заключается набрать как можно больше очков, истребляя огромные "орды" зомби, даже больше, чем те, что встречаются в сюжетном режиме игры. Под контролем геймеров будет главный протагонист и ряд новых игровых персонажей. Вдобавок режим будет содержать косметические элементы и многое другое.

– аркадный режим, в котором цель игроков заключается набрать как можно больше очков, истребляя огромные "орды" зомби, даже больше, чем те, что встречаются в сюжетном режиме игры. Под контролем геймеров будет главный протагонист и ряд новых игровых персонажей. Вдобавок режим будет содержать косметические элементы и многое другое. Permadeath – новый хардкорный режим с 1 жизнью.

– новый хардкорный режим с 1 жизнью. Speedrun – специальный режим для "спидранеров".

Кроме того, разработчики поработали над обновлением возможностей фоторежима.

Апгрейд до Days Gone Remastered обойдется владельцам оригинальной игры в $9.99, полная цена проекта составит $49.99. Релиз издания назначен на 25 апреля 2025 года.